Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy olyan frissítést küld az áprilisban bemutatott AirTagre, aminek köszönhetően leghamarabb 8, legkésőbb pedig 24 órán belül csipogni fog az eszköz.","shortLead":"Az Apple egy olyan frissítést küld az áprilisban bemutatott AirTagre, aminek köszönhetően leghamarabb 8, legkésőbb...","id":"20210604_apple_airtag_nyomonkovetes_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ce5b56-7428-4b32-b925-630892a78b55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_apple_airtag_nyomonkovetes_frissites","timestamp":"2021. június. 04. 11:33","title":"Frissítést küld az Apple az AirTagre, megnehezíti az illegális nyomonkövetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Blogot indított a volt amerikai elnök, csak alig akadt, aki olvasta.","shortLead":"Blogot indított a volt amerikai elnök, csak alig akadt, aki olvasta.","id":"20210603_donald_trump_blog_kozossegi_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ed0cb4-0363-46dd-bc78-2bfa9e0906ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_donald_trump_blog_kozossegi_oldal","timestamp":"2021. június. 03. 05:17","title":"Egy hónapig sem húzta Trump \"közösségi oldala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nyártól beindulhat a nagyüzem a használtautó-importban is. ","shortLead":"Nyártól beindulhat a nagyüzem a használtautó-importban is. ","id":"20210604_hasznalt_autok_idei_trend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff41ac0-7132-4caa-b36a-6005ba15f413","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_hasznalt_autok_idei_trend","timestamp":"2021. június. 04. 06:53","title":"Erősebb forintra és határnyitásra várnak a használtautó-kereskedők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","shortLead":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","id":"20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca2e1ca-1278-46b2-bf3c-e8e5780f38cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","timestamp":"2021. június. 03. 06:18","title":"A szakértő szerint a magyar iszlamistának valószínűleg nincsenek társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell pályázatot benyújtania – ezt eddig hét bank tette meg sikerrel. Az előírt feltételek mellett jövő hónaptól azonban még egy kritériumnak meg kell felelnie a bankoknak, július 1. után ugyanis minden fogyasztóbarát személyi kölcsönnek 100 százalékban online is elérhetőnek kell lennie. Utánajártunk, hogy állnak a bankok egy hónappal a határidő előtt.","shortLead":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell...","id":"20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27aadb4-999d-4cbf-9daa-490a7d35a326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","timestamp":"2021. június. 03. 12:52","title":"Nem minden bank áll jól az online hitelezéssel, fontos státuszt bukhatnak július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","shortLead":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","id":"20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef45eb-417d-47c8-8a23-fa940a24b434","keywords":null,"link":"/elet/20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","timestamp":"2021. június. 03. 08:57","title":"1800 palack bort kereszteltek át Dárdai Pál tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás nonprofit kft lesz, a mostani átmeneti formának az az oka, hogy így lehetett a legegyszerűbben létrehozni.\r

","shortLead":"A vállalkozás nonprofit kft lesz, a mostani átmeneti formának az az oka, hogy így lehetett a legegyszerűbben...","id":"202122_kozosugyunk_keszul_abunlajstrom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2d9ffc-2928-4fe7-a200-ef25de4502f5","keywords":null,"link":"/360/202122_kozosugyunk_keszul_abunlajstrom","timestamp":"2021. június. 03. 12:55","title":"Juhász Péter már cégesen gyűjti az infókat a Nemzeti Bűnlajstromhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]