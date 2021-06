„Nem boldog” a miniszterelnök Marco Rossi döntésétől, hogy az Európa-bajnokságon nem szerepelteti a sérült Szoboszlai Dominikot. Orbán Viktor a tornára készülő válogatottról szokásos péntek reggeli rádióinterjújában beszélt.

A magyar válogatott szövetségi kapitányának nevét ugyan nem mondta ki, de úgy fogalmazott:

Nem vagyok nagyon boldog, mert végre felemelkedett a világ labdarúgásának égboltjára egy magyar csillag, de a kapitány úgy döntött, hogy nem szerepelteti (...) Most morózusabb, rosszkedvűbb vagyok, hogy Szoboszlai nem játszik, ez mindent átértékel.”

Orbán azt mondta, arra készült már hónapok óta, hogy „éles meccsen is láthatjuk” Szoboszlait.

Marco Rossi azonban világossá tette, hogy miért döntött így, és miért nem látott más lehetőséget a húszéves labdarúgó egészségének védelmében. Úgy fogalmazott: végig reménykedett Szoboszlai szerepeltetésében, de fel volt készülve arra, hogy ez inkább csak remény. Hozzátette, hogy

ha így is beveti, az a teljes karrierjét veszélyeztette volna.

Maga a játékos is ezt nevezte az egyetlen logikus döntésnek. „Ha azt mondom, sajnálom, az nem írja le azt a csalódottságot, amit most érzek. Bármennyire is nehéz ezt megélni, ez volt az egyetlen felelősségteljes döntés” – mondta az RB Leipzig középpályása. Hozzátette: jelenleg az a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen az Eb-n, ő pedig mihamarabb teljesen felépüljön, és szeptemberben már biztosan számíthasson rá a szövetségi kapitány.

Szoboszlai a téli átigazolási szezonban került az RB Leipzighez az RB Salzburgtól. Sérülése miatt még nem tudott meccsen pályára lépni az új csapatában. Edzésbe állt, és elutazott a válogatott edzőtáborába is, de hamar kiderült, hogy nem lesz játékra alkalmas állapotban.

Erről beszélt az mlsz.hu szerint Szilas Ádám csapatorvos is. „Sajnos pár nap alatt egyértelművé vált, hogy az Európa-bajnokságra nem lesz játékra alkalmas állapotban. Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az Eb-n számíthasson rá a szakmai stáb, de a meccsterhelés töredékének megfelelő feladatok is megterhelők voltak számára, ami ellehetetleníti a lehetőségét annak, hogy június közepén akár csak rövid időre is bevethető legyen.”

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyezte nyomás alá a szövetségi kapitányt, amikor amellett kampányolt, hogy barátja, az ősszel az NB II.-es Debrecenhez szerződött Dzsudzsák Balázs is bekerüljön a keretbe. Rossi úgy döntött, hogy kitart a korábban felállított válogatási szempontjai mellett, és kihagyta a korábbi csapatkapitányt.

Maco Rossi kedden ismertette az Európa-bajnokságon részt vevő játékosok névsorát, ekkor pedig kiderült, hogy a sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba is kimarad a szűk keretből.

Kapusok: Gulácsi Péter (RB Leipzig), Dibusz Dénes (Ferencváros) és Bogdán Ádám (Ferencváros).

Hátvédek: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Szalai Attila (Fenerbahce), Willi Orbán (RB Leipzig).

Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Holender Filip (Partizan Beograd), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros).

Támadók: Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK Budapest).