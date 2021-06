Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan három hét múlva tartja azt az online eseményét a Microsoft, ami bőséges bejelentéseket tartogathat – például a Windows 10 miatt is.","shortLead":"Pontosan három hét múlva tartja azt az online eseményét a Microsoft, ami bőséges bejelentéseket tartogathat – például...","id":"20210603_microsoft_windows_10_bejelentes_junius_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5016dcf-6d5d-4299-98d6-a831d9ada5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_microsoft_windows_10_bejelentes_junius_24","timestamp":"2021. június. 03. 11:33","title":"Microsoft: Három hét és itt az új Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét...","id":"20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071cc82-9954-4b9d-b344-7c0666bb9a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Hamarosan oltják a 12 és 18 év közötti fiatalokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti székért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti...","id":"20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0005f6e8-15b5-4dab-ad17-9ef9d30b2845","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2021. június. 03. 16:44","title":"Tisztázta Cser-Palkovics, hogy indul-e az országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. 