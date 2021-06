Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol jezsuita lélek-útikalauz főszereplőnek Hegedűs D. Géza kölcsönözte a hangját. A mozikba szeptemberben kerül, de már nyáron is feltűnik néhány rendezvényen.



","shortLead":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol...","id":"20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15dc17b-fe57-4ef8-af92-2fb9d2e62ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","timestamp":"2021. június. 07. 11:29","title":"Mit tesz az emberrel egy zarándoklat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aducanumab nem az Alzheimer-kór tüneteit kezeli, hanem a betegség kialakulásához vezető okokra hat.","shortLead":"Az aducanumab nem az Alzheimer-kór tüneteit kezeli, hanem a betegség kialakulásához vezető okokra hat.","id":"20210607_uj_alzheimer_gyogyszer_egyesult_allamok_aducanumab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e634a6-9465-4b9f-8118-9f8bf6ad6e85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_uj_alzheimer_gyogyszer_egyesult_allamok_aducanumab","timestamp":"2021. június. 07. 19:08","title":"Az Alzheimer-kór egy új gyógyszerét hagyták jóvá az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt külügyminisztere szerint nem igaz, hogy Antall József a politikai örökösévé tette Orbán Viktort. A fiával megegyeztek arról, hogy a nyilvánosság előtt nem bírálják egymást.","shortLead":"Volt külügyminisztere szerint nem igaz, hogy Antall József a politikai örökösévé tette Orbán Viktort. A fiával...","id":"20210607_jeszenszky_geza_orban_antall_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa56b90a-5ae2-4108-8b88-8a7efe3b438f","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_jeszenszky_geza_orban_antall_jozsef","timestamp":"2021. június. 07. 09:51","title":"Jeszenszky Géza: Orbán elbűvölte a fiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","shortLead":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","id":"20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591b571-b919-4cfe-b2c3-4c4668f817e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","timestamp":"2021. június. 06. 13:31","title":"40 százalékkal fertőzőbb a koronavírus egyik indiai mutánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","shortLead":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","id":"20210607_lothard_templom_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c7e49-f530-466e-a8f4-a60220d1594e","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_lothard_templom_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 10:01","title":"Fiatalok tomboltak a lothárdi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti az elnökválasztást, de az elégedetlenség alighanem nő.","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti...","id":"202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40bf3d0-f369-48d3-94b5-3ec83eb2cca1","keywords":null,"link":"/360/202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","timestamp":"2021. június. 06. 13:30","title":"Az iráni előválasztás abból áll, hogy kizárják a hatalomra veszélyes elnökjelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte azonnal lecsaptak a Ferencváros volt vezetőedzőjére.","shortLead":"Szinte azonnal lecsaptak a Ferencváros volt vezetőedzőjére.","id":"20210606_Szerhij_Rebrov_foci_Ferencvaros_El_Ajn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b57a69-fa15-488d-8eb1-b786f9598cea","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Szerhij_Rebrov_foci_Ferencvaros_El_Ajn","timestamp":"2021. június. 06. 21:58","title":"Megvan, hol folytatja Rebrov a Fradi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]