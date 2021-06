Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c30c370-3924-4a32-b793-62a5b3ed1251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Duna House számításai szerint ma több mint 2,5 millió forintot kérnének el havonta attól, aki Monica és Rachel lakását bérelné ki.","shortLead":"A Duna House számításai szerint ma több mint 2,5 millió forintot kérnének el havonta attól, aki Monica és Rachel...","id":"20210609_jobaratok_lakas_ar_berleti_dij_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c30c370-3924-4a32-b793-62a5b3ed1251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c4dcf0-dc5a-4a60-9583-8c23112d8f1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_jobaratok_lakas_ar_berleti_dij_sorozat","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kiszámolták, mennyit fizetnének ma a lakásukért a Jóbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d9af8a-7e1c-4237-987c-d1a068b3172b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, élő közvetítésünkben egészen a döntő lefújásáig minden nap beszámolunk a legfontosabb tudnivalókról. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, élő közvetítésünkben egészen a döntő lefújásáig minden nap...","id":"20210610_eb_pp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d9af8a-7e1c-4237-987c-d1a068b3172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80984ede-824f-4df9-a612-b9aca0e67428","keywords":null,"link":"/sport/20210610_eb_pp","timestamp":"2021. június. 10. 09:46","title":"Sérülés miatt cserélnének játékost az olaszok – folytatódik a hvg.hu percről percre közvetítése az Európa-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fehéroroszországban három év börtön jár tiltott tüntetésért, Magyarország–Írország 0–0. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fehéroroszországban három év börtön jár tiltott tüntetésért, Magyarország–Írország 0–0. A hvg360 reggeli...","id":"20210609_Radar360_Korhazi_atszervezes_terve_szivargott_ki_hazatertek_a_magyar_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bcb2a0-af84-4d82-a936-707decb47d2b","keywords":null,"link":"/360/20210609_Radar360_Korhazi_atszervezes_terve_szivargott_ki_hazatertek_a_magyar_katonak","timestamp":"2021. június. 09. 07:56","title":"Radar360: Kórházi átszervezés terve szivárgott ki, hazatértek a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","shortLead":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","id":"20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f8b3c7-9771-4716-ab8d-a62da9540bee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","timestamp":"2021. június. 09. 16:40","title":"Csak feltételekkel mennének bele a lengyelek és a magyarok a globális minimumadóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","shortLead":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","id":"20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af064bd-0754-480f-90d5-38988c2def0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","timestamp":"2021. június. 09. 18:03","title":"Egy rossz beállítás ütötte ki az internetet kedden délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős...","id":"20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb8d59-d658-44d8-9612-901f8fc49a51","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Fluor Tomi meglepődött, hogy az apja benne lesz a Gyurcsány-showban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt azzal, hogy a kínai egyetem letelepedése ennyire népszerűtlen lesz a magyarok, és különösen a budapestiek között.","shortLead":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt...","id":"20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f46559-7abd-40af-9679-3676db96581b","keywords":null,"link":"/360/20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","timestamp":"2021. június. 09. 16:00","title":"A világsajtó is felfigyelt Orbán Viktor megtorpanására a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple alkalmazásboltjában közölniük kell a fejlesztőknek, hogy az általuk kínált szoftver pontosan milyen adatokhoz fér hozzá. Ezek alapján készített beszédes infografikát egy VPN-szolgáltató.","shortLead":"Az Apple alkalmazásboltjában közölniük kell a fejlesztőknek, hogy az általuk kínált szoftver pontosan milyen adatokhoz...","id":"20210609_apple_ios_alkalmazasok_adatgyujtes_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc42d4b-1853-408b-9451-8939f3a91885","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_ios_alkalmazasok_adatgyujtes_adatvedelem","timestamp":"2021. június. 09. 08:03","title":"Ha iPhone-ja van, itt megnézheti, melyik app gyűjti önről a legtöbb adatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]