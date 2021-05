Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!\r

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","shortLead":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","id":"20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c64b6a-3f7b-4727-a9f2-b8cee151b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 27. 18:52","title":"Boris Johnson szóvivője elítélte Orbán korábbi nyilatkozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"Róna Péter","category":"360","description":"A jelenleg hatályban lévő alaptörvény egy jobbára idegen forrásból összeollózott törvénygyűjtemény, ami a hatalom birtokosainak hatalmi eszköze, és ami nem felel meg az alkotmányosság ismérveinek. Vélemény.","shortLead":"A jelenleg hatályban lévő alaptörvény egy jobbára idegen forrásból összeollózott törvénygyűjtemény, ami a hatalom...","id":"20210528_Rona_Peter_Hazanknak_nincs_alkotmanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1349375-cc10-44df-a34d-76490f823f53","keywords":null,"link":"/360/20210528_Rona_Peter_Hazanknak_nincs_alkotmanya","timestamp":"2021. május. 28. 11:00","title":"Róna Péter: Hazánknak nincs alkotmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első félév elmaradt béremelését 200 ezer forinttal kompenzálhatja a MÁV-csoport.","shortLead":"Az első félév elmaradt béremelését 200 ezer forinttal kompenzálhatja a MÁV-csoport.","id":"20210527_mav_beremeles_szakszervezet_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637091f5-22c6-406f-a70b-6300e5cc1607","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_mav_beremeles_szakszervezet_targyalas","timestamp":"2021. május. 27. 07:58","title":"350 ezres pulykapénz és 5 százalékos béremelés jöhet a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél is jobban kellene törekednie a karbonsemlegességre.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél...","id":"20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c733de5d-0756-4edf-8d65-65cd078d873f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2021. május. 27. 12:55","title":"Nincs már sok hátra, amíg megdől a globális átlaghőmérséklet rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","shortLead":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","id":"20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf647603-0ca8-45c6-a16f-133fb91301ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 28. 04:28","title":"940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken. 16 ezer ember kapta meg az elmúlt egy napban az első oltását, 131 ezer a másodikat.","shortLead":"A kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken. 16 ezer ember kapta meg az elmúlt egy napban az első oltását...","id":"20210527_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab4ca91-6f5e-48ce-ae12-7ab120330b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 27. 09:02","title":"Koronavírus: 32 újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért vezették be a tiltást, mert a bezárt szórakozóhelyekről a kiadó lakásokba menekültek a bulizók.","shortLead":"Azért vezették be a tiltást, mert a bezárt szórakozóhelyekről a kiadó lakásokba menekültek a bulizók.","id":"20210528_airbnb_parti_buli_tiltas_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446f3477-e13b-4961-aecc-96e3ff776e76","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_airbnb_parti_buli_tiltas_frissites","timestamp":"2021. május. 28. 11:28","title":"Az Airbnb-s szállásokon nyár végéig nem lehet bulizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]