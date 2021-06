Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett jobboldali. Az sem igaz szerinte, hogy mindent visznek, hiszen a közbeszerzéseknek kevesebb mint 10 százalékát nyerték el.","shortLead":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett...","id":"20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59116380-e9a1-42eb-a7bd-819b95103fa0","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 09:49","title":"Mészáros Lőrinc: Aki azt állítja, hogy mi mindent viszünk, az nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d450e4-cbb9-4f8a-b3ef-36a1a10cdb13","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Az első félidőt inkább felejtsük el, ott nem történt szinte semmi. Viszont a másodikban benne volt minden, amiért nagyon lehet szeretni a sportot: gólok, gyönyörű egyéni villanások, lesgól és a végén óriási harc a győzelemért.","shortLead":"Az első félidőt inkább felejtsük el, ott nem történt szinte semmi. Viszont a másodikban benne volt minden, amiért...","id":"20210612_wales_svajc_1_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d450e4-cbb9-4f8a-b3ef-36a1a10cdb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04186164-55d9-4c6c-8241-76d336553f3a","keywords":null,"link":"/sport/20210612_wales_svajc_1_1","timestamp":"2021. június. 12. 17:09","title":"Dögunalom helyett kellemes feszültség – Wales-Svájc: 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer szerint a rendszerváltás óta az Elkxrtuk az első olyan film, ami egyértelműen politikai szándékkal készül.","shortLead":"A producer szerint a rendszerváltás óta az Elkxrtuk az első olyan film, ami egyértelműen politikai szándékkal készül.","id":"20210611_Kovacs_Gabor_producer_Kalomista_Gabor_Elkxrtuk_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f5dece-ae5a-4340-bf0b-bfdb442e709b","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Kovacs_Gabor_producer_Kalomista_Gabor_Elkxrtuk_film","timestamp":"2021. június. 11. 10:16","title":"Kovács Gábor producer: Kell gyomor egy kurzusfilmhez, de tudjuk, hogy Kálomistának van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltóanyagok szállítását már augusztusban megkezdik.","shortLead":"Az oltóanyagok szállítását már augusztusban megkezdik.","id":"20210610_Felmilliard_adag_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe87bc4-c27b-4cf1-9ce0-dddae83a904c","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_Felmilliard_adag_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. június. 10. 20:57","title":"Félmilliárd adag vakcinát vásárol a rászoruló országoknak az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozását.","shortLead":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének...","id":"20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973c6d8-1e6a-4541-87ce-196eeb2b5917","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","timestamp":"2021. június. 12. 18:25","title":"A Reklámszövetség aggasztónak tartja a pedofília és a nemi identitás kérdésének összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","shortLead":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","id":"20210611_google_maps_uj_utcanevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7324ba4b-360f-4184-8fb1-7ee12656a609","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_google_maps_uj_utcanevek","timestamp":"2021. június. 11. 09:59","title":"Már a Google Térképen is látni a Fudan körüli, Kínát fricskázó utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az Országgyűlés elfogadja a házelnök határozati javaslatát, a Jobbik elnökének fizetnie kell.","shortLead":"Ha az Országgyűlés elfogadja a házelnök határozati javaslatát, a Jobbik elnökének fizetnie kell.","id":"20210610_Kover_Laszlo__Petert_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba7b061-0744-4bbc-b582-dc10f657073a","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Kover_Laszlo__Petert_buntetes","timestamp":"2021. június. 10. 21:55","title":"Kövér leírta, miért büntette meg Jakab Pétert közel 10 millió forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]