[{"available":true,"c_guid":"76a4d507-826d-4e1f-bfab-f01f7acc09bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan 24 ezer éves, fagyott araszoló kerekesférgeket (Bdelloidea rotifera) találtak orosz kutatók a szibériai permafrosztban, amelyek kiolvasztás után képesek szaporodni.","shortLead":"Olyan 24 ezer éves, fagyott araszoló kerekesférgeket (Bdelloidea rotifera) találtak orosz kutatók a szibériai...","id":"20210612_szaporodasra_kepes_24_ezer_eves_fagyott_organizmusok_sziberia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a4d507-826d-4e1f-bfab-f01f7acc09bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d9ab81-0b0d-4125-9c93-86473218f99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szaporodasra_kepes_24_ezer_eves_fagyott_organizmusok_sziberia","timestamp":"2021. június. 12. 09:03","title":"24 000 éve fagyott, de szaporodásra képes organizmusokat találtak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később a focimeccsek biztosításának megkerülhetetlen figurája lett, napjainkra pedig nemcsak az ultrák, de a zsiványok körében is tekintélye van, mert sok ütőképes embert képes mozgósítani. A “problémamegoldó” Tóth Csabáról úgy hírlett, jó fideszes kapcsolatai vannak, így egyfajta védelmet élvez. Ám a sérthetetlenség mítosza egy pillanat alatt semmivé vált, amikor többedmagával együtt hétfőn a NAV kommandósai őrizetbe vették. A gyanú: bűnszervezetben elkövetett, 870 milliós költségvetési csalás. A biztonsági piacon ez már a sokadik jelzés fentről: senki sem érinthetetlen.","shortLead":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később...","id":"20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f96316-f8a9-4923-98a7-67050e5a38fa","keywords":null,"link":"/360/20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","timestamp":"2021. június. 11. 06:30","title":"\"Mindenkit meglepett, amikor bevitték\" – Tóth Csaba felemelkedése és zuhanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","shortLead":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","id":"20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991de5f-4e40-4829-9ef3-392ebb3c0aed","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 11. 14:01","title":"Tavaly ősz óta először nem volt koronavírushoz köthető haláleset Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel gyereket is szeretnének. Elárulta, hogy szivárványcsaládos új mesekönyvük már darálásálló, vastag papíron jelenik meg. HVG-portré.","shortLead":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel...","id":"202123_pal_marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d7569-081d-4ffc-8e82-9e24ae02eecf","keywords":null,"link":"/360/202123_pal_marton","timestamp":"2021. június. 12. 13:30","title":"Pál Márton: \"A gyermekünk múltjáról nem beszélünk, az arcát nem mutatjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely kereken 100 colos képátlóval rendelkezik és visszavert fénnyel pihenteti a szemünket.","shortLead":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely...","id":"20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c864501e-33d2-4e64-a92b-727b3ceeffef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. június. 12. 17:00","title":"Ha igazán nagy képernyő kell: kipróbáltuk a Hisense lézertévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","shortLead":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","id":"20210611_balaton_kotras_civilek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7840f846-36ba-4e6c-a4f5-dd8c6c585ead","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_balaton_kotras_civilek","timestamp":"2021. június. 11. 22:02","title":"A Balaton kotrásának mielőbbi beindítását sürgetik a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ead5f2-ec77-4635-a172-3815d555d520","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt már korábban elmondta, hogy egyszerűen átaludta a gálát, de most azt is elárulta, miért tűnt úgy, mintha egyáltalán nem érdekelné az egész.","shortLead":"Azt már korábban elmondta, hogy egyszerűen átaludta a gálát, de most azt is elárulta, miért tűnt úgy, mintha egyáltalán...","id":"20210611_Kiderult_miert_nem_vett_reszt_az_Oscar_galan_Anthony_Hopkins","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ead5f2-ec77-4635-a172-3815d555d520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bb6d25-ce6f-4f41-948c-80a9aa9d7522","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Kiderult_miert_nem_vett_reszt_az_Oscar_galan_Anthony_Hopkins","timestamp":"2021. június. 11. 16:57","title":"Kiderült, miért aludta át az Oscar-gálát Anthony Hopkins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]