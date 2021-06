Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gyerekkorból a felnőttkorba való átmenet velejárója, ha egy kamasz cikinek gondolja a szüleit. Legjobb, ha ezt nem tekintjük személyes kritikának, csupán egy elkerülhetetlen fázisnak.","shortLead":"A gyerekkorból a felnőttkorba való átmenet velejárója, ha egy kamasz cikinek gondolja a szüleit. Legjobb, ha ezt nem...","id":"20210611_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_cikinek_tart_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beecd91-aecf-40f6-9628-39fe27c22545","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210611_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_cikinek_tart_minket","timestamp":"2021. június. 11. 19:10","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk cikinek tart minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja a Jezero kráter fenekét ősi mikrobiális élet jelei után kutatva.","shortLead":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja...","id":"20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696c0e44-f543-40b4-bcb8-db7c7b042091","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","timestamp":"2021. június. 11. 14:03","title":"Elindult a Perseverance, hogy felkutassa az ősi élet nyomait a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás formájában az olaszok.","shortLead":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás...","id":"20210612_karomkodas_olaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36c0b50-ad54-4039-b0a2-976690533824","keywords":null,"link":"/elet/20210612_karomkodas_olaszok","timestamp":"2021. június. 12. 14:31","title":"Az olasz góllövők egy színésznagyságot idézve szentségeltek a kamerának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból származó műanyagból készül – számolt be a Guardian a Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA) kutatásáról.\r

\r

","shortLead":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból...","id":"20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e9d137-7051-425b-a45c-91b99bc96282","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","timestamp":"2021. június. 11. 14:32","title":"Jelentősen pörgeti a kőolajkitermelést, hogy rengeteg olcsó ruhát veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25abba5-441e-4e7f-ae7b-c90c1f273f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Ivett 2020 májusáig irányította a Budapesti Közlekedési Központot, akkor Karácsony Gergely váltotta le. Azóta viszont a Fürjes-csapat tagja: a Budapest Fejlesztési Központban talált új munkát. ","shortLead":"Varga Ivett 2020 májusáig irányította a Budapesti Közlekedési Központot, akkor Karácsony Gergely váltotta le. Azóta...","id":"20210611_varga_ivett_bkk_bfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25abba5-441e-4e7f-ae7b-c90c1f273f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393619d8-91e9-4531-917d-844f36a5fdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_varga_ivett_bkk_bfk","timestamp":"2021. június. 11. 14:01","title":"A BKK volt igazgatója Fürjes Balázs csapatába igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011faf3-bcdf-4d41-84d2-d0617507f9dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1,85 méter magas és 240 kilós rover május 22-én érkezett meg a vörös bolygóra.","shortLead":"Az 1,85 méter magas és 240 kilós rover május 22-én érkezett meg a vörös bolygóra.","id":"20210611_kinai_mars_jaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b011faf3-bcdf-4d41-84d2-d0617507f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00c5bd2-b25c-43b8-99a3-cb31e470ce28","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_kinai_mars_jaro","timestamp":"2021. június. 11. 19:27","title":"Szelfit küldött a kínai Mars-járó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozását.","shortLead":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének...","id":"20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973c6d8-1e6a-4541-87ce-196eeb2b5917","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","timestamp":"2021. június. 12. 18:25","title":"A Reklámszövetség aggasztónak tartja a pedofília és a nemi identitás kérdésének összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","shortLead":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","id":"20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47f213-6951-4eaa-a068-e2f26bf69b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","timestamp":"2021. június. 11. 12:45","title":"Publicus: A kormánypártiak több mint fele szerint is helytelen, hogy a közpénz magánfenntartású alapítványokhoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]