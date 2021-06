Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták a gomolyasajt- és tökmagoskávé-fagyikat is.","shortLead":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták...","id":"20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c13a19-9a17-48da-8a69-f89d16696de1","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","timestamp":"2021. június. 15. 09:11","title":"Megvan a Balaton idei hivatalos fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a598a0-c80d-4c37-a3a2-95b8cc84af1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány hónapban teljes zenei átalakuláson ment keresztül a budapesti The Anahit zenekar. Ennek a metamorfózisnak a lenyomata a most megjelenő Limited Edition című dal és annak videója, ami egyben egy szókimondó fricska is.","shortLead":"Az elmúlt néhány hónapban teljes zenei átalakuláson ment keresztül a budapesti The Anahit zenekar. Ennek...","id":"20210616_The_Anahit_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a598a0-c80d-4c37-a3a2-95b8cc84af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced48391-d3f2-45ef-aea5-96fdbbf5e565","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_The_Anahit_klippremier","timestamp":"2021. június. 16. 10:00","title":"“Vége az önterápiának” – The Anahit-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a német politikusok, hanem a gazdasági vezetők sem örülnek az új magyar törvénynek.","shortLead":"Nemcsak a német politikusok, hanem a gazdasági vezetők sem örülnek az új magyar törvénynek.","id":"20210616_nemet_multik_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53e685d-61d1-4380-ab74-e3f15ad2848e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_nemet_multik_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 08:32","title":"Népszava: Magyarországon működő német multik is válaszlépéseket fontolgatnak a homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága...","id":"20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0883aff2-cbf5-4cca-8e5b-60bf28c22e33","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 20:52","title":"Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","shortLead":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","id":"20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9641b43-3c4b-43d7-bd61-6f2238ad7bd5","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"A Twitteren ekézi egy német külügyes magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","shortLead":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","id":"20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e40661-f2b5-4433-9c90-f2b25a7489bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","timestamp":"2021. június. 16. 06:19","title":"Légi csapásokkal válaszolt Izrael a Hamász gyújtóléggömbjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például színezéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b47-d749-463e-9a45-b2e88ed38151","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","timestamp":"2021. június. 16. 09:30","title":"Foci helyett: Színes ceruzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]