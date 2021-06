Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff5a75ff-d8f7-4d84-a03c-a0d6cdf0377d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Depay és Wijnaldum elintézte az északmacedónokat. Ukrajna szenvedett, a szervezett osztrák csapat lett a második a C csoportban.","shortLead":"Depay és Wijnaldum elintézte az északmacedónokat. Ukrajna szenvedett, a szervezett osztrák csapat lett a második a C...","id":"20210621_foci_eb_euro2020_c_csoport_tovabbjutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5a75ff-d8f7-4d84-a03c-a0d6cdf0377d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b61a600-0377-4e0d-b4b8-0817d15ff1b6","keywords":null,"link":"/sport/20210621_foci_eb_euro2020_c_csoport_tovabbjutas","timestamp":"2021. június. 21. 20:42","title":"Ausztria nem taktikázott, hibátlan hollandok jönnek Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","shortLead":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","id":"20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c589ef-1ae3-4080-b55b-235b0a5d91a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","timestamp":"2021. június. 21. 09:21","title":"Önök kérték: internetes szavazásból született a legújabb Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","shortLead":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","id":"20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1c7172-9006-4e4e-a93a-d41f0b2b05cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","timestamp":"2021. június. 21. 13:35","title":"Csodaautók és kötegben álló milliók – így razziáztak Tóth Csabáéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","shortLead":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","id":"20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b2f085-204f-4f0b-94ad-46a3801625bf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","timestamp":"2021. június. 21. 10:11","title":"Gerendaiék a Balatonnál fogtak gasztrovállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta késsel az egyik rabló.","shortLead":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta...","id":"20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f2bf43-59f4-4cc6-b1fc-b7d0918ebeba","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","timestamp":"2021. június. 21. 15:49","title":"Szülei szeme láttára kínozta a gyereket a rabló Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lánya a BDPST Konceptben tölt be vezető tisztséget.","shortLead":"A miniszterelnök lánya a BDPST Konceptben tölt be vezető tisztséget.","id":"20210621_Orban_Rahel_ferje_cegeben_lett_ugyvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae47589d-fd57-41c8-b34f-4f526d3e1b48","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_Orban_Rahel_ferje_cegeben_lett_ugyvezeto","timestamp":"2021. június. 21. 12:50","title":"Orbán Ráhel férje cégében lett ügyvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7882b-4aea-4d29-a4f5-fdab5da7040a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Elhunyt 4 beteg, 54 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b10bf65-5da3-4a78-bb6c-60dff5a70627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnőről előzőleg hónapokig nem lehetett tudni semmit.","shortLead":"Latifa hercegnőről előzőleg hónapokig nem lehetett tudni semmit.","id":"20210621_madrid_latifa_hercegno_dubaj_emir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b10bf65-5da3-4a78-bb6c-60dff5a70627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509725df-de1f-4a15-8c42-4d75fe8458a3","keywords":null,"link":"/elet/20210621_madrid_latifa_hercegno_dubaj_emir","timestamp":"2021. június. 21. 19:31","title":"Lefotózták Madridban a dubaji emír lányát, akit korábban kommandósok cipeltek haza, amiért világot akart látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]