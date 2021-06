Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövető a 28 éves Dr. Vitális Dániel Attila.","shortLead":"A feltételezett elkövető a 28 éves Dr. Vitális Dániel Attila.","id":"20210621_szegedi_kettos_gyilkossag_gyanusitott_elfogato_parancs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68335a70-8186-471f-acb8-c423465b3406","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_szegedi_kettos_gyilkossag_gyanusitott_elfogato_parancs","timestamp":"2021. június. 21. 05:58","title":"Kettős gyilkosság Szegeden: ezt a férfit gyanúsítja a rendőrség, a lakosság segítségét is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg nem látta az erről készült biztonsági kamerás felvételeket. Most azért javasolta Sidi kétéves eltiltását, mert nem akarta megkockáztatni, hogy hasonló eset történhessen.","shortLead":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg...","id":"20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faf016e-a85d-43b3-8e77-bb7d0c83838b","keywords":null,"link":"/sport/20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","timestamp":"2021. június. 21. 17:10","title":"Sportlövőbotrány: bemutatták a videót, amelyen Sidi Péter beoson riválisa szobájába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","shortLead":"A főoltár hátoldalán bukkantak a képre, a művészettörténészek szerint sanszos, hogy Albrecht Dürer festette.","id":"20210621_durer_festmeny_oltar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f13f3e2-fd98-49da-a146-ff38fff0d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80091-1971-4219-8811-d3f7f7c0076c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_durer_festmeny_oltar","timestamp":"2021. június. 21. 20:43","title":"Dürer-festményt találhattak egy német templomban, elözönlötték a látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032780f-e655-46b9-b38d-de5746f0254a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Las Vegas Raiders védője videóüzenetben jelentette be, hogy meleg.\r

","shortLead":"A Las Vegas Raiders védője videóüzenetben jelentette be, hogy meleg.\r

","id":"20210622_carl_nassib_nfl_amerikaifoci_coming_out","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7032780f-e655-46b9-b38d-de5746f0254a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6847fe-e516-43c0-b620-9ca35ba2174a","keywords":null,"link":"/elet/20210622_carl_nassib_nfl_amerikaifoci_coming_out","timestamp":"2021. június. 22. 10:56","title":"Először coming outolt aktív NFL-es amerikaifocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","shortLead":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","id":"20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b773d-4bf8-4a30-ba20-f2ba68bf3027","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","timestamp":"2021. június. 22. 09:16","title":"Szijjártó Péter nem térdel, ő plankel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","shortLead":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","id":"20210621_Will_Smith_memoar_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687b44d-94d1-4309-9c54-ea42012a0a6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Will_Smith_memoar_konyv","timestamp":"2021. június. 21. 11:06","title":"Megbirkózott az érzelmeivel, és írt is róluk Will Smith","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása szerint ő szinte kivétel nélkül mindet elkövette, amíg az évek során próbált rájönni, milyen dolgok érdemelnek helyet az otthonában. Az alábbi lista segíthet felhívni a figyelmet pár bakira.","shortLead":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása...","id":"20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57419eaa-09e8-41a3-bc21-2cbfd74e0478","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"7 gyakori hiba a holmijaink szelektálásakor - Viszkok Fruzsi tanácsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","id":"20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b59db7-93c7-4ad9-bf73-17726a71ff14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","timestamp":"2021. június. 22. 09:21","title":"Lehámozták az álcázást a Kőbányán is felbukkant titokzatos új Maseratiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]