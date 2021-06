Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e912cd3-8abd-4976-8a46-d4405b9406ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenséges hadsereg támadja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával sikerült egyenlíteni, de győzelemre igazából esélyük sem volt. A másik meccsen a spanyolok döcögős kezdés után rúgtak egy ötöst Szlovákiánál.","shortLead":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával...","id":"20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9613b52b-8d8d-4d5c-a342-1d021b84b586","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","timestamp":"2021. június. 23. 20:18","title":"Izgalmas lett a svéd-lengyel vége, a spanyolok kiütéssel mentek tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet, máshogy segített: megépítette a Telegram alkalmazással összeköttetésben álló távírót.","shortLead":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet...","id":"20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7640cf-1ede-4cc6-ac91-7c0358d9e613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","timestamp":"2021. június. 24. 09:03","title":"Mobillal működő távírót épített 96 éves nagymamájának egy feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap és a hvg360 számolt be. A miniszter a sport és politika összefonódásáról, a vagyonnyilatkozatokról és a Velencei-tóról is beszélt a kormányinfón a hvg.hu kérdéseire válaszolva.\r

\r

","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap...","id":"20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcf472-05ae-4098-adfb-190e8c37ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","timestamp":"2021. június. 24. 14:35","title":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt a milliárdos hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi hatóság.","shortLead":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi...","id":"20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db38e40-c6e6-4215-a86c-d1408b37ccdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. június. 23. 21:55","title":"Újabb jelentést talált „valószínű kapcsolatot” az mRNS oltások és fiatal férfiak szívizomgyulladása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például a Békemenet mögött álló CÖF-CÖKA felpörgetett gyurcsányozása: Civil Igazságtételi Bizottsággal és Őszödről szóló vándorkiállítással is készülnek.","shortLead":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például...","id":"20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f71068-a1d7-4943-a9d3-3e00c6ef57f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","timestamp":"2021. június. 25. 13:16","title":"Felvonulók kérték, fideszesek promózzák az újabb Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","shortLead":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","id":"20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e081bd9-8324-4202-8dd2-df60898ce2a5","keywords":null,"link":"/elet/20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"A Buckingham-palotában körbenéztek, és alig találtak színes bőrű munkatársat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába álljon. Pedig éppen egy ilyen kártevőt fedeztek fel nemrégiben.","shortLead":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába...","id":"20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35aa8e-f10d-4b3a-8157-213c1393af56","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","timestamp":"2021. június. 25. 08:03","title":"A torrentezőket, netes letöltőket támadja egy új vírus – igazságot oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]