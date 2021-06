Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évtized legnagyobb változása következik be: Toszkána egyetlen nagy turistalátványosság lesz, hogy tehermentesítsék a tartomány fővárosát – írja a CNN tudósítója Firenzéből. Az Airbnb-szállások gyorsabban elkelnek a falvakban, mint a szállodák a nagyvárosokban.","shortLead":"Az évtized legnagyobb változása következik be: Toszkána egyetlen nagy turistalátványosság lesz, hogy tehermentesítsék...","id":"20210624_Egyedi_modszerrel_kezelne_a_turistak_tomegeit_Toscana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df3aa3c-60a5-40b7-8d30-ebd7c3fb717e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_Egyedi_modszerrel_kezelne_a_turistak_tomegeit_Toscana","timestamp":"2021. június. 24. 15:13","title":"Egyedi módszerrel kezelné a turisták tömegeit Toszkána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","shortLead":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","id":"20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e55012-beda-412e-9180-add934ebf469","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","timestamp":"2021. június. 25. 17:35","title":"Hatalmas török kori ágyúgolyót találtak a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére rövid volt a leállás.","shortLead":"Szerencsére rövid volt a leállás.","id":"20210626_Maris_ujraindul_a_gyori_Audigyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff04b1-b87f-4d83-a7ac-b3d60cbe8a21","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Maris_ujraindul_a_gyori_Audigyar","timestamp":"2021. június. 26. 09:41","title":"Máris újraindul a győri Audi-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól a keresztényi hitvallás. Akármilyen jól is hangzik ez, akad itt pár nagyon súlyos probléma. Vélemény.","shortLead":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól...","id":"20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bead100c-a440-4618-92de-9d0166d874b0","keywords":null,"link":"/360/20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","timestamp":"2021. június. 25. 13:00","title":"Kovács Bálint: Megbocsátás Eszenyinek és Gothárnak: mégis, kinek a nevében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65b1fb0-b0c4-40e7-a720-db21f24483cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat ígérő előzetes jelent meg az utóbbi évek egyik legtehetségesebbnek tartott alkotója által újraírt Kampókézhez.","shortLead":"Sokat ígérő előzetes jelent meg az utóbbi évek egyik legtehetségesebbnek tartott alkotója által újraírt Kampókézhez.","id":"20210624_Itt_a_klasszikus_horror_uj_verzioja_ettol_a_filmtol_fogunk_rettegni_iden_nyaron_kampokez_elozetes_candyman_trailer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b65b1fb0-b0c4-40e7-a720-db21f24483cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1d4296-adc2-4564-8671-8f2e554a978e","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Itt_a_klasszikus_horror_uj_verzioja_ettol_a_filmtol_fogunk_rettegni_iden_nyaron_kampokez_elozetes_candyman_trailer","timestamp":"2021. június. 24. 15:50","title":"Itt a klasszikus horror új verziója: ettől a filmtől fogunk rettegni idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni a HarmonyOS-szel felszerelt okosórákat. Most ezt az adósságát törlesztette a kínai vállalat.","shortLead":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni...","id":"20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f874ae1-7cae-477c-b061-f23fd18788c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 24. 16:03","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek a Huawei okosórái, amelyeken már a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","id":"20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc36118c-c1d9-4955-9314-c3ae881aea76","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 25. 14:17","title":"Hadházy: Nem tudom, hogyan változott meg a Párbeszéd demokráciafelfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi hallgatók továbbra is komoly akadályokkal szembesülnek tanulmányaik során. Bár az elmúlt évtizedben általánosan javult a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási helyzete, a javulás nem egyenletes. ","shortLead":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi...","id":"20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2b89d-09c9-4e7f-a057-669c5d4c3bc9","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","timestamp":"2021. június. 24. 13:48","title":"Továbbra is egy százalék alatt van a fogyatékossággal élő hallgatók aránya az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]