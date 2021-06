Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család – sok-sok milliárdból. Közel fél órás dokumentumfilmen minden, amit a miniszterelnök családjának beruházásáról tudni érdemes.","shortLead":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család –...","id":"20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63381418-ce47-44a7-b035-c741806b0488","keywords":null,"link":"/360/20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","timestamp":"2021. június. 25. 18:00","title":"Hatvanpuszta drága titkai - a HVG360 dokumentumfilmje Orbánék főhercegi birtokának átalakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","shortLead":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","id":"20210625_draghi_szputnyik_ema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e78a512-a9a8-4c46-ae69-8c60e8cbfd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_draghi_szputnyik_ema","timestamp":"2021. június. 25. 18:32","title":"Draghi: Kétséges, hogy a Szputnyik kap-e valaha EU-engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","shortLead":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","id":"20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e61b3f-be6c-46b4-8bc4-35cb1ef891c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. június. 26. 10:03","title":"Íme a kaptár, amely segíthet megmenteni a méheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","shortLead":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","id":"20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f332424-c7a4-476e-a042-27bcac60f4ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","timestamp":"2021. június. 26. 18:50","title":"30 millióból csinált 3,6 milliárd dollárt a Panasonic a Tesla részvényeivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","shortLead":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","id":"20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d2d41c-6646-4b16-a585-70374add6e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","timestamp":"2021. június. 27. 12:07","title":"Mallorcán bulizó diákok tömegesen kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","shortLead":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","id":"20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7106ac8b-40bd-493d-8fbf-6d2d6317d881","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","timestamp":"2021. június. 27. 12:43","title":"Lemondott a brit egészségügyi miniszter, mert rajtakapták egy kollégájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét az öt éve ott történt fegyveres mészárlás 49 halálos áldozatának emlékére, és felszólította a kongresszust, hogy hozzon az LMBTQ-közösség jogait határozottan védelmező törvényeket - írja az MTI.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét...","id":"20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008fccd-2f01-4aea-8974-47cfb752dd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","timestamp":"2021. június. 26. 08:20","title":"Biden nemzeti emlékhellyé nyilvánította a megtámadott orlandói melegbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A DAC magyar válogatott középpályása szerint mentális erőben és önbizalomban a torna legjobb csapata voltak. ","shortLead":"A DAC magyar válogatott középpályása szerint mentális erőben és önbizalomban a torna legjobb csapata voltak. ","id":"20210625_schafer_andras_magyar_valogatott_gol_fejes_euro2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49e8179-ceca-4fea-9cb8-710bfc27185f","keywords":null,"link":"/sport/20210625_schafer_andras_magyar_valogatott_gol_fejes_euro2020","timestamp":"2021. június. 25. 17:01","title":"Schäfer András a góljáról: Ha egy páncélajtó lett volna előttem, abba is ugyanígy beleugrottam volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]