[{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","shortLead":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","id":"20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48325df4-33f6-498b-ae92-b63730064563","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","timestamp":"2021. július. 01. 16:21","title":"Egy órán át ingyen parkolhatnak Zuglóban a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 78 éves Mike Yager a háza bejáróján esett el és ütötte be a fejét úgy, hogy elveszítette az eszméletét. Arra eszmélt, hogy épp a tűzoltók segítenek rajta.","shortLead":"A 78 éves Mike Yager a háza bejáróján esett el és ütötte be a fejét úgy, hogy elveszítette az eszméletét. Arra eszmélt...","id":"20210701_apple_watch_okosora_eleses_erzekelo_veszhivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18574f5f-88fb-4ea5-8add-829e22c1e5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_apple_watch_okosora_eleses_erzekelo_veszhivas","timestamp":"2021. július. 01. 09:33","title":"Életet mentett az Apple Watch, a viselője nem is tudott a funkcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78449af-474d-4ea7-955c-a3d6df8869d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","timestamp":"2021. július. 01. 07:59","title":"Magyarországon az új Skoda Octavia Sportline","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","shortLead":"Még nem lehet megvásárolni a bútorokat, pedig igény van rá.","id":"20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5a6437-dd17-4229-9158-55fe179be7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ca4c0-933a-4cfd-a196-290f618225ef","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Pride_zaszlo_IKEA_kollekcio","timestamp":"2021. július. 01. 12:19","title":"Szivárványzászlók ihlették az IKEA új kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni, utánuk áfát kell fizetni. Ezzel az Ázsiából rendelt filléres bigyók máris nem lesznek annyira filléresek és bonyolultabb lesz az eljárás. Ugyanakkor az unión belül működő e-kereskedők jelentős adminisztrációs könnyítést kapnak.","shortLead":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni...","id":"20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a562f0-6962-4c4c-bbfa-de628a58cece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","timestamp":"2021. június. 30. 17:05","title":"A netes rendelés Kínából nehezebbé és drágábbá, Szlovákiából könnyebbé válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","shortLead":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","id":"20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafdb8-ffe9-4b45-919f-23a0bd7c5004","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","timestamp":"2021. június. 30. 19:13","title":"A gyerekekre zúdított fideszes kampányvideók miatt tett panaszt a YouTube-nál a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi szintet az év végére.","shortLead":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi...","id":"20210630_imf_gdp_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90781b34-817e-4f79-84f3-7451bc930633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_imf_gdp_novekedes","timestamp":"2021. június. 30. 14:15","title":"6,2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság idén az IMF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta: sajnálja, amit tett.","shortLead":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta...","id":"20210630_kerepes_szatir_hev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f82e95-5e5c-46f6-b427-f72af8d3eb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kerepes_szatir_hev","timestamp":"2021. június. 30. 12:29","title":"Meg akart erőszakolni egy nőt Kerepesen, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]