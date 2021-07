Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók szerint.","shortLead":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók...","id":"20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70d54e-dabc-45f4-8fc4-dc3a338c0c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","timestamp":"2021. július. 01. 16:03","title":"Ez az arcmaszk jelez, ha a viselője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és hódítanak a természetes összetevőkből készülő kozmetikumok. De vajon ugyanazzal teszünk jót a bőrünknek, mint a környezetünknek? ","shortLead":"A szépségipart is elérték a fenntartható törekvések: egyre több cég igyekszik száműzni a műanyag csomagolást, és...","id":"202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62ee76c-4ea4-4865-8c98-341c90d7d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c0224-8085-43fe-ad01-caa68e462a58","keywords":null,"link":"/360/202125__tiszta_szepseg__szintetikus_vs_natur__csomagolasmentes__bor_es_kornyezet","timestamp":"2021. június. 30. 10:00","title":"\"Nem minden jó a bőrnek, ami természetes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","shortLead":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","id":"20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9d7138-dcbd-47a7-846b-505d46872e10","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","timestamp":"2021. június. 30. 05:05","title":"Kim Dzsong Un súlyos incidensről beszél a járványkezelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos külsővel és a teljesítménnyel nem nagyon lehet gond, de a hengerek száma sokaknál kiverheti a biztosítékot. ","shortLead":"A sportos külsővel és a teljesítménnyel nem nagyon lehet gond, de a hengerek száma sokaknál kiverheti a biztosítékot. ","id":"20210630_igy_mutathat_az_uj_mercedesamg_c_63_ami_mar_csak_4_hengeres_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8863d6f8-71b3-43a2-9523-01ced388ade7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_igy_mutathat_az_uj_mercedesamg_c_63_ami_mar_csak_4_hengeres_lesz","timestamp":"2021. június. 30. 07:59","title":"Így mutathat az új Mercedes-AMG C 63, ami már csak 4 hengeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","shortLead":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","id":"20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541a093f-d701-4d08-85e5-75a42eeb9476","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","timestamp":"2021. július. 01. 16:04","title":"Horvátországban új határátlépési feltételek léptek érvénybe július 1-jétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]