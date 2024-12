Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyarországi vásárlásoknak hála Oroszország még mindig több vezetékes gázt ad el az EU-ba, mint Kínába.","shortLead":"A magyarországi vásárlásoknak hála Oroszország még mindig több vezetékes gázt ad el az EU-ba, mint Kínába.","id":"20241228_Magyarorszag-habzsolja-az-orosz-gazt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"6330f17e-d740-4a00-ab5e-8bcdfd76c34a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Magyarorszag-habzsolja-az-orosz-gazt","timestamp":"2024. december. 28. 12:23","title":"Magyarország habzsolja az orosz gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették a töltőportokat. Amelyik készüléken nincs ilyen csatlakozó, azt nem lehet forgalomba hozni.","shortLead":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették...","id":"20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964.jpg","index":0,"item":"858871f2-f24c-45c3-a2fb-e1ca9c0434e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 08:03","title":"Mától ezeket nem lehet forgalomba hozni az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","shortLead":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","id":"20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964.jpg","index":0,"item":"54541bb9-2e03-4094-a426-975b9cc5f575","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","timestamp":"2024. december. 29. 08:48","title":"Ködbe borul a fél ország, figyelmeztetést adtak ki miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemléletmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. A HVG Könyvek által kiadott műből több részletet is közlünk a következőkben.","shortLead":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja...","id":"20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"75880028-ea7f-4696-95d5-8a88f3d078a8","keywords":null,"link":"/360/20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","timestamp":"2024. december. 28. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával? – 4. rész: Hogyan alakul az MI jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig van víz a tüdejében.","shortLead":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig...","id":"20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47.jpg","index":0,"item":"f222aeab-65cf-4b24-b6fc-21e9c6684ec7","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","timestamp":"2024. december. 29. 13:03","title":"„Nagyjából egy hét, amíg a gyógyszerek kifejtik a hatásukat, reméljük, bírni fogja addig a szervezete” - antibiotikummal kezelik Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mi lesz az orosz gázszállítással? Hogy került Elon Musk a Die Weltbe? Hogyan értékelik Putyin félig-meddig bocsánatkérését? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Mi lesz az orosz gázszállítással? Hogy került Elon Musk a Die Weltbe? Hogyan értékelik Putyin félig-meddig...","id":"20241229_Daniel-Freund-magyar-elnokseg-putyin-orosz-gaz-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2f64a3b3-5ee3-4666-8e17-915a6252bee3","keywords":null,"link":"/360/20241229_Daniel-Freund-magyar-elnokseg-putyin-orosz-gaz-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 29. 10:08","title":"Daniel Freund: Minden várakozást alulmúlt a magyar EU-elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé.","shortLead":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia...","id":"20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"6794cb72-1b84-4c68-a73b-de239b8e5379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","timestamp":"2024. december. 28. 16:04","title":"Zelenszkij: Úgy fest, Putyin arra utasította Ficót, hogy nyisson egy második energiafrontot Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","shortLead":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","id":"20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae.jpg","index":0,"item":"7a45bc6e-9ead-4d62-854f-250b1522e3bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","timestamp":"2024. december. 28. 10:55","title":"Karácsonyi alkalmatlanság: túl sok volt a pia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]