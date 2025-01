Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek a Fülöp-szigetekiek közül, az tényleg hazamenjen.","shortLead":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek...","id":"20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"6b6c79c0-09ea-4252-a0e3-70cf22e1a8b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 09. 19:37","title":"Mégis maradhatnak a Fülöp-szigeteki vendégmunkások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás az élet legtöbb területére hatással van: a gazdaságtól az emberek környezetén át egészen az alvási szokásokig sok mindent érinthet. Azonban az egyre melegebb napoknak olyan társadalmi hatásai is vannak, amelyekről ritkábban esik szó. Ilyen a hőmérséklet-növekedés és a termékenység kapcsolata is.","shortLead":"A klímaváltozás az élet legtöbb területére hatással van: a gazdaságtól az emberek környezetén át egészen az alvási...","id":"20250109_klimavaltozas-eghajlatvaltozas-homerseklet-novekedes-terhesseg-termekenyseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"e98cc1a6-ef11-43b9-997c-6f900e7a8c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_klimavaltozas-eghajlatvaltozas-homerseklet-novekedes-terhesseg-termekenyseg-hatasok","timestamp":"2025. január. 09. 20:03","title":"A terhességekre is súlyos hatással lesz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert ez magánügy, csak a kínos kérdéseknek akarta elejét venni. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert...","id":"20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20.jpg","index":0,"item":"0db8f566-5490-42a6-bfda-1693cf85313d","keywords":null,"link":"/360/20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","timestamp":"2025. január. 10. 08:00","title":"Tamás Ervin: Orbán Indiában – nem csoda, ha az állampolgárból előbújik a kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél szerelmeseit a síeléstől a szánkózásig, a túrázástól a kulináris élvezetekig. A térség a sport, a kultúra és a gasztronómia rajongóinak is számtalan lehetőséget kínál. Salzburg adventi vásárai, alpesi hagyományai és a modern téli események mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt töltött idő örökre emlékezetes maradjon.","shortLead":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél...","id":"20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df.jpg","index":0,"item":"c7cd8f98-8b2d-4ad9-860a-2c03b0c716a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","timestamp":"2025. január. 09. 19:30","title":"Nyüzsgő síparadicsomok és eldugott alpesi falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8a4642c9-01e7-4d15-a688-167f34efc6e4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ legnagyobb játékgyártója, a dán Lego eddig sikeresen alkalmazkodott a digitális világhoz, de még adós a zöldmegoldásokkal.","shortLead":"A világ legnagyobb játékgyártója, a dán Lego eddig sikeresen alkalmazkodott a digitális világhoz, de még adós...","id":"20250111_hvg-lego-szobrok-nathan-sawaya-jatekgyartas-online-vilag-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a4642c9-01e7-4d15-a688-167f34efc6e4.jpg","index":0,"item":"68d37560-cc49-4bb8-8969-ae4ba831b8c4","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-lego-szobrok-nathan-sawaya-jatekgyartas-online-vilag-fenntarthatosag","timestamp":"2025. január. 11. 13:30","title":"A boltokban és online is hasít a Lego, de karbonlábnyoma csökkentéséhez még hiányzik egy elem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f421b8-8f10-40fb-b50e-2723a8016fcf","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"2200 fotós 13 ezer képe közül Szalmás Péter és Mónus Márton fotói is díjat nyertek a neves versenyen. A nagydíjat Gabriel Medinának ítélték oda.","shortLead":"2200 fotós 13 ezer képe közül Szalmás Péter és Mónus Márton fotói is díjat nyertek a neves versenyen. A nagydíjat...","id":"20250110_Kihirdettek-a-World-Sports-Photography-Awards-2025-os-dijazottait-ket-magyar-is-a-gyoztesek-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24f421b8-8f10-40fb-b50e-2723a8016fcf.jpg","index":0,"item":"b8b34591-ae41-42ae-8bb4-3e5591c99263","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250110_Kihirdettek-a-World-Sports-Photography-Awards-2025-os-dijazottait-ket-magyar-is-a-gyoztesek-kozott","timestamp":"2025. január. 10. 14:06","title":"Kihirdették a World Sports Photography Awards idei díjazottait, két magyar is a győztesek között - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Déli pályaudvarról Győrbe induló vonat a tatai állomás után rongálta meg a felsővezetéket, Tatabánya és Almásfüzitő között szünetel a forgalom.","shortLead":"A Déli pályaudvarról Győrbe induló vonat a tatai állomás után rongálta meg a felsővezetéket, Tatabánya és Almásfüzitő...","id":"20250110_mav-vonat-gyor-tatabanya-felsovezetek-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"964daa9f-43eb-4079-ad81-acb218fe06ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_mav-vonat-gyor-tatabanya-felsovezetek-keses","timestamp":"2025. január. 10. 18:35","title":"Sérült a felsővezeték, több órás késések vannak a győri vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","id":"20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571.jpg","index":0,"item":"25bd9849-fca8-45e8-bef6-15d5bb5ea8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","timestamp":"2025. január. 10. 07:16","title":"Hivatalos: a Tesla leleplezte a megújult Model Y-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]