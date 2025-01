Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8bc4fa66-cb18-4960-8065-898ae6b02ea6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A munkálatok már fél éve tartanak, és a tervek szerint a 2026-os nagydíjra végeznek velük.","shortLead":"A munkálatok már fél éve tartanak, és a tervek szerint a 2026-os nagydíjra végeznek velük.","id":"20250114_hungaroring-atepites-felujitas-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bc4fa66-cb18-4960-8065-898ae6b02ea6.jpg","index":0,"item":"15060eb0-4696-403a-9167-baaa0a1e2bec","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_hungaroring-atepites-felujitas-kepek","timestamp":"2025. január. 14. 18:37","title":"Nézegessen képeket az átépítés alatt álló Hungaroringről!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és cselekménye is rendkívül hasonlít a Vaiana-filmekre.","shortLead":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és...","id":"20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096.jpg","index":0,"item":"986cf25b-2934-4007-a4b3-123f78f17574","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","timestamp":"2025. január. 14. 12:42","title":"Plagizálással vádolja és dollármilliárdokra perli egy animátor a Disney-t a Vaiana-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","id":"20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931.jpg","index":0,"item":"463a8cdc-5cfb-465d-92db-c4ec89505fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","timestamp":"2025. január. 14. 08:17","title":"Csökkentek tavaly a BMW Group eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41ed8a5-5478-4fc9-b614-c9b3b564731e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humorista szerint nevetséges, hogy mindjárt indul a gyártás a CATL üzemében, de a mai napig nincs hatástanulmány. ","shortLead":"A humorista szerint nevetséges, hogy mindjárt indul a gyártás a CATL üzemében, de a mai napig nincs hatástanulmány. ","id":"20250115_Bruti-Debrecenben-harom-kilometerre-elek-az-elso-akkuipari-egysegtol-es-konkretan-felek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e41ed8a5-5478-4fc9-b614-c9b3b564731e.jpg","index":0,"item":"673caa7d-2efb-43a8-bbaa-9bb5389eeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Bruti-Debrecenben-harom-kilometerre-elek-az-elso-akkuipari-egysegtol-es-konkretan-felek","timestamp":"2025. január. 15. 11:00","title":"Bruti: Debrecenben három kilométerre élek az első akkuipari egységtől, és konkrétan félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb biztonságban vannak ott az emberek.","shortLead":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb...","id":"20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb.jpg","index":0,"item":"b40b3f1f-e030-4594-960c-af5f066e63c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","timestamp":"2025. január. 15. 13:20","title":"Nem kell sietni a hazatéréssel – üzeni a szír külügyminiszter németországi honfitársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","shortLead":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","id":"20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af.jpg","index":0,"item":"ace1ad90-b301-4ae5-b880-8202bba38710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","timestamp":"2025. január. 13. 21:12","title":"Szaúd-Arábia urándúsításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb60eda9-8a1d-4ab4-97fe-07838ef90506","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy fest, sokat fogunk még hallani a Yangwang U9-ről. ","shortLead":"Úgy fest, sokat fogunk még hallani a Yangwang U9-ről. ","id":"20250114_BYD-szuperautoja-tancol-de-a-rendorok-nem-ertekeltek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb60eda9-8a1d-4ab4-97fe-07838ef90506.jpg","index":0,"item":"8c7bfa1e-adf0-40ec-ad29-93dcece2cf67","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_BYD-szuperautoja-tancol-de-a-rendorok-nem-ertekeltek-video","timestamp":"2025. január. 14. 08:36","title":"Az utcán „táncolt” a BYD szuperautója, de a rendőrök nem értékelték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában, túlterjeszkedett a hatáskörén – véli a Budapest Környéki Törvényszék egykori elnöke, aki 2018-ban, a Handó Tünde-érában vezette a testületet. Hilbert Edit szerint az OBT így egy olyan csapdába került bele, amiből most kereshetik a kiutat. A jó szándékukat nem vonja kétségbe, de amit ő jelenleg lát a részükről, az nem más, mint lelkes amatőrök dilettantizmusa és a jogszabályok ismeretének hiánya. Interjú.","shortLead":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában...","id":"20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f.jpg","index":0,"item":"8a3c5fc9-ef53-4811-8102-35cfd9fa3771","keywords":null,"link":"/360/20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","timestamp":"2025. január. 14. 14:30","title":"Hilbert Edit volt OBT-elnök: Nem egy lehajtott fejű, hanem egy megtört gerincű OBT-t látok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]