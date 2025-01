Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1aa3786-1616-496e-86db-ba299c24c54b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kilenccel többen, mint a tavalyi év első 15 napjában.","shortLead":"Kilenccel többen, mint a tavalyi év első 15 napjában.","id":"20250115_kozlekedes-halalos-baleset-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1aa3786-1616-496e-86db-ba299c24c54b.jpg","index":0,"item":"ce6c966a-c064-412e-b409-626a3aaf8b63","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_kozlekedes-halalos-baleset-2025","timestamp":"2025. január. 15. 12:25","title":"15 nap alatt 23-an haltak meg a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","shortLead":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","id":"20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105.jpg","index":0,"item":"29f1a6ad-fd3d-4a67-95ef-3ee2a990328f","keywords":null,"link":"/sport/20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","timestamp":"2025. január. 15. 16:57","title":"A második meccsén sem nyert a Fradi Robbie Keane-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29ffdbb-fb13-4b54-81c2-dec7ee1031f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pedig a nő le is szállt, és tolta a járművét, amit ijedtében még visszarántott a kocsi elől.","shortLead":"Pedig a nő le is szállt, és tolta a járművét, amit ijedtében még visszarántott a kocsi elől.","id":"20250115_rendorkapitany-biciklis-zebran-kiskunfelegyhaza-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a29ffdbb-fb13-4b54-81c2-dec7ee1031f3.jpg","index":0,"item":"11ac4e8c-3056-4cd9-a52e-e166b60e3684","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_rendorkapitany-biciklis-zebran-kiskunfelegyhaza-video","timestamp":"2025. január. 15. 08:16","title":"Pont a rendőrkapitány előtt ütötték el majdnem a biciklist a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. Az amerikai felhasználók erre válaszul most tömegesen térnek át egy másik platformra. Mondjuk az is kínai: a letöltési lista élére ugrott a Xiaohongshu.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték...","id":"20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"00cbaed9-a2c7-4080-b2a5-0f5962026f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 14. 17:03","title":"Ez lehet a TikTok helyett: egy új, ingyenes kínai app tört a letöltési lista élére, miután vészesen közeleg a TikTok betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4294a3e-27a4-4d4f-bd01-ca937b95d3c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Vantage Roadster kevesebb mint 7 másodperc alatt le tudja nyitni a tetejét.","shortLead":"Az Aston Martin Vantage Roadster kevesebb mint 7 másodperc alatt le tudja nyitni a tetejét.","id":"20250115_rekordgyorsan-nyitja-tetejet-a-legujabb-gyonyoru-aston-martin-vantage-roadster-kabrio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4294a3e-27a4-4d4f-bd01-ca937b95d3c3.jpg","index":0,"item":"5e825017-17f7-4073-ac3a-9250350261e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_rekordgyorsan-nyitja-tetejet-a-legujabb-gyonyoru-aston-martin-vantage-roadster-kabrio","timestamp":"2025. január. 15. 07:21","title":"Rekordgyorsan nyitja tetejét a legújabb gyönyörű Aston Martin kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","shortLead":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","id":"20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278.jpg","index":0,"item":"926997db-931f-4f49-af1d-4b0a77833d7f","keywords":null,"link":"/elet/20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","timestamp":"2025. január. 15. 14:37","title":"Mindent elveszített a lángokban, de a jegygyűrűjét megtalálta egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","shortLead":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","id":"20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"54f15548-a2fa-4a5a-b411-4787f67d0006","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","timestamp":"2025. január. 15. 09:46","title":"Hatvan polgármesterének elfelejtettek szólni, hogy kínai gyár épül a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat a kommunista diktatúra durrogtatása.","shortLead":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat...","id":"20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"2483993a-df44-43ca-9e88-8db452487575","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","timestamp":"2025. január. 14. 06:21","title":"Ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, Trumpnak üzenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]