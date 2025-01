Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pedig a magyar kormány nagyon sokat vár az új elnöktől.","shortLead":"Pedig a magyar kormány nagyon sokat vár az új elnöktől.","id":"20250115_trump-beiktatas-orban-nem-megy-el-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"b235069c-21aa-4e0e-9450-8c49a54a3339","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_trump-beiktatas-orban-nem-megy-el-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 12:53","title":"Orbán nem megy el Trump beiktatására, helyette Budapesten tart előadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem kizárólag a fővárosra, Budapestre koncentrálva – a magántulajdonú kereskedelmi galériák és aukciósházak, amivel egycsapásra megszűnt a szcéna korábbi állami tulajdonú cégeinek monopolhelyzete. A sort 1989-ben a Knoll Galéria Budapest nyitotta, melyet egy ismert bécsi kortárs galerista, Hans Knoll alapított és működtet azóta is sikeresen a Liszt Ferenc téren. A galéria most volt 35 éves – ebből az alkalomból beszélgettünk Hans Knollal és a budapesti galériát 2003 óta vezető Pilinger Erzsébettel.","shortLead":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem...","id":"20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876.jpg","index":0,"item":"dae1e1ef-d113-4fba-8bac-8ae30430762e","keywords":null,"link":"/360/20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","timestamp":"2025. január. 15. 18:35","title":"Nem váltogatjuk a művészeket úgy, mint a divatot – jubileumi beszélgetés a Knoll Galéria vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy miként zajlott a kényszerűnek tűnő digitális átalakulás, amely nemcsak a munkaerőpiacra, a cégekre volt súlyos hatással, hanem a mentális állapotunkra is. Miért nem teljesen egyértelmű még ma sem a home office megítélése, hogyan változtak meg az elvárt vezetői és munkavállalói kompetenciák, és mi az a VUCA/BANI-világ, amelyben élünk? Szakértőket kérdeztünk.","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623.jpg","index":0,"item":"612e49fc-058b-4c15-87f1-fe6fdc763026","keywords":null,"link":"/360/20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","timestamp":"2025. január. 15. 14:45","title":"Technostressz, kiégés, home office – áldjuk vagy átkozzuk a Covidot azért, amivé a munkahelyek váltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","shortLead":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","id":"20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c.jpg","index":0,"item":"9442f2d5-441d-49e3-a010-ba97cc2a9057","keywords":null,"link":"/elet/20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","timestamp":"2025. január. 15. 11:03","title":"Előrejelzés: kitart a gyenge havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett a gyermekpornográfiával, illetve pedofíliával való vádaskodás. De mi van akkor, ha egy apa tényleg a hatóságok látókörébe kerül gyermekpornográfia miatt? Általános gyakorlat a bíróságoknál, hogy amíg a szülőt jogerősen el nem ítélik, addig az ártatlanság vélelmére hivatkozva szoros kapcsolatot tarthat a gyerekével. Akkor is, ha az ügy gyermekpornográfiáról szól.","shortLead":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett...","id":"20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256.jpg","index":0,"item":"0457c278-5bfd-430e-9a08-5a68afa618f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","timestamp":"2025. január. 15. 09:30","title":"Ezért viheti el láthatásra a gyerekét Péter, aki gyermekpornográfia miatt került a hatóságok látókörébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","id":"20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea.jpg","index":0,"item":"44c7b4c3-13f0-4ae3-827b-998cc1610ba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","timestamp":"2025. január. 16. 07:21","title":"Itt a bizonyíték: akár 941 kilométert is tud egy töltéssel a VW villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","shortLead":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","id":"20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86.jpg","index":0,"item":"03a57c16-760b-4819-a418-a8832ea03615","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","timestamp":"2025. január. 15. 17:31","title":"Lábtörést szenvedett egy bringás, a trolivezető megnézte, majd tovább ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]