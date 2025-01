Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Áprilisban visszatekintő, inflációkövető díjemelést hajt végre a szolgáltató.","shortLead":"Áprilisban visszatekintő, inflációkövető díjemelést hajt végre a szolgáltató.","id":"20250116_A-Magyar-Telekom-megint-a-sokat-ostorozott-visszatekinto-aremelest-alkalmazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"4754c4a3-f1a2-4af1-ad4a-8667146b8d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_A-Magyar-Telekom-megint-a-sokat-ostorozott-visszatekinto-aremelest-alkalmazza","timestamp":"2025. január. 16. 09:06","title":"A Magyar Telekom megint a sokat kritizált visszatekintő áremelést alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: a múlt héten indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen – ez szerinte könnyen összeköthető az ügyészség csütörtöki akciójával. Az Integritás Hatóság vizsgálatának részleteit viszont hiába kérdeztük, nem volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek...","id":"20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"d7350e83-d86e-458a-960e-46a97383e463","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 08:17","title":"Az Integritás Hatóság elnöke szerint az őt ért támadáson keresztül próbálják lejáratni a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon a FaceApp alkalmazás, amellyel a szelfiket lehetett alakítgatni. Már korábban is sok figyelmeztetés megjelent az app biztonságával kapcsolatban, Brazíliában pedig nemrégiben a tettek mezejére léptek, és az ítélet akár precedensértékű lehet.","shortLead":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon...","id":"20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd.jpg","index":0,"item":"6cddcbfa-2b63-4def-abdb-f6f8a95a230e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","timestamp":"2025. január. 17. 10:03","title":"Rengeteg ember alakította át ezzel a fotóit, most per indul a FaceApp miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb biztonságban vannak ott az emberek.","shortLead":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb...","id":"20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb.jpg","index":0,"item":"b40b3f1f-e030-4594-960c-af5f066e63c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","timestamp":"2025. január. 15. 13:20","title":"Nem kell sietni a hazatéréssel – üzeni a szír külügyminiszter németországi honfitársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva korábbi jóváhagyását – érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást, amely a bírói fizetésemelést szervezeti reformhoz kötötte. A felmondás ellenére ezt a kormány hatályosnak tekinti – jelezte Tuzson Bence.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva...","id":"20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a.jpg","index":0,"item":"5ebba4fc-22ad-43c5-8879-cdb24b62bbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 15:16","title":"Hiába mondta fel az OBT a kormánnyal kötött megállapodást, a miniszter szerint az így is érvényes, a testület pedig hiteltelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","shortLead":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","id":"20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228.jpg","index":0,"item":"b26c8237-943f-4c74-b87e-9e2548cb01b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","timestamp":"2025. január. 15. 18:36","title":"Atomenergia-hivatal: Megelőző céllal támasztották meg a rézsűfalat a Paks II. beruházásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","shortLead":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","id":"20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86.jpg","index":0,"item":"03a57c16-760b-4819-a418-a8832ea03615","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","timestamp":"2025. január. 15. 17:31","title":"Lábtörést szenvedett egy bringás, a trolivezető megnézte, majd tovább ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a82f67-dab2-4d9a-afbc-62118190a371","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az elmúlt évtizedekben egybeforrt az internetes kereséssel. Szakértők régóta mondják, hogy ez nem fog örökké tartani – és most már jelek is látszódnak.","shortLead":"A Google az elmúlt évtizedekben egybeforrt az internetes kereséssel. Szakértők régóta mondják, hogy ez nem fog örökké...","id":"20250116_google-internetes-kereso-globalis-piaci-reszesedes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a82f67-dab2-4d9a-afbc-62118190a371.jpg","index":0,"item":"468bdd8f-b25a-4e80-b4d1-7448222b9016","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_google-internetes-kereso-globalis-piaci-reszesedes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 16. 17:03","title":"10 éve nem történt ilyen: 90% alá zuhant a Google kereső piaci részesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]