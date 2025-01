Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6ae9c35-82f0-46f8-b309-9c22139f5595","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A szezon ezen szakaszában a hat hazai bajnoki vereség új negatív rekord a klub történetében.","shortLead":"A szezon ezen szakaszában a hat hazai bajnoki vereség új negatív rekord a klub történetében.","id":"20250123_legrosszabb-manchester-united-ruben-amorim-premier-league-sir-alex-ferguson-statisztikak-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ae9c35-82f0-46f8-b309-9c22139f5595.jpg","index":0,"item":"ff6e70a6-0a16-4ff6-b3c0-f1430225f33f","keywords":null,"link":"/sport/20250123_legrosszabb-manchester-united-ruben-amorim-premier-league-sir-alex-ferguson-statisztikak-vereseg","timestamp":"2025. január. 24. 12:27","title":"Tényleg ez lenne a valaha volt legrosszabb Manchester United?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e21f1-f9bd-49b4-a84c-60990581aa43","c_author":"Korányi Eszter","category":"360","description":"Nem kétséges, hogy a szabadulók között lesznek olyanok, akik ugyanott folytatják az erőszakot, ahol abbahagyták, vagy még erőszakosabbá válnak. De olyanok is vannak, akiknek teljesen megváltozik a viszonyuk az izraeliekhez és Izraelhez is. Sokszor egyetlen gesztus is elég a változáshoz. Van olyan palesztin kollégám, aki a börtönben megnézte a Schindler listáját – ez indította el a békeaktivistává válás útján, aki képes és akar az izraeliekkel együtt dolgozni a mindenki számára jobb jövőért. Vélemény.","shortLead":"Nem kétséges, hogy a szabadulók között lesznek olyanok, akik ugyanott folytatják az erőszakot, ahol abbahagyták, vagy...","id":"20250124_Koranyi-Eszter-izraeli-bekeaktivista-zsidok-palesztinok-Remenysugar-a-remenytelensegben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e21f1-f9bd-49b4-a84c-60990581aa43.jpg","index":0,"item":"b77263e7-d4c7-4926-ac70-25da16d3f524","keywords":null,"link":"/360/20250124_Koranyi-Eszter-izraeli-bekeaktivista-zsidok-palesztinok-Remenysugar-a-remenytelensegben","timestamp":"2025. január. 24. 08:00","title":"„Tudom, mit érez az anyjuk, én is így temettem el az öcsédet” – Korányi Eszter izraeli békeaktivista az izraeli–palesztin túszcseréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves Elsie Dot Stancombe és a kilencéves Alice da Silva Aguiar meggyilkolásában, valamint további nyolc gyermek és két felnőtt elleni gyilkossági kísérlet vádjában. Csütörtökön a bíróság kimondta az ítéletet. ","shortLead":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves...","id":"20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d.jpg","index":0,"item":"9d4b4060-75ec-414e-a340-35d80d69b5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 19:15","title":"„Annyira örülök, hogy azok a gyerekek halottak”– 52 év börtönbüntetést kapott a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanúsítottat már be is idézték a rendőrségre.","shortLead":"A gyanúsítottat már be is idézték a rendőrségre.","id":"20250122_vaci-uszoda-rejtett-kamera-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f.jpg","index":0,"item":"46f16eab-6cea-42d8-b067-7b73a21d07c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_vaci-uszoda-rejtett-kamera-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. január. 22. 20:58","title":"Mégis nyomoznak a váci uszoda öltözőjében elrejtett kamera ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A lakossági állampapírok hozamfizetése valójában nagyon Rossz Hír, hiszen az Európa-bajnok infláció áll mögötte. Viszont ha az állam nem fizetné a hozamot, az csődeseménynek számítana. És az is Rossz Hír, hogy Orbán Viktor a jelek szerint nem ismeri az Alaptörvényt.","shortLead":"A lakossági állampapírok hozamfizetése valójában nagyon Rossz Hír, hiszen az Európa-bajnok infláció áll mögötte...","id":"20250122_Orban-Viktor-bejelentette-a-Jo-Hirt-Magyarorszag-nem-jelent-allamcsodot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d.jpg","index":0,"item":"5022601f-888a-4e14-ab42-df3c4f08c135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Orban-Viktor-bejelentette-a-Jo-Hirt-Magyarorszag-nem-jelent-allamcsodot-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Orbán Viktor bejelentette a Jó Hírt: Magyarország nem jelent államcsődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42244d23-72d0-42a5-8272-217fc29c5340","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két nappal azelőtt, hogy a magyar állam eladta a területet az arab befektetőnek.","shortLead":"Két nappal azelőtt, hogy a magyar állam eladta a területet az arab befektetőnek.","id":"20250122_mini-dubaj-rakosrendezo-habony-arpad-garancsi-istvan-stockton-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42244d23-72d0-42a5-8272-217fc29c5340.jpg","index":0,"item":"d7421b6d-d9fe-447e-ac5b-97e30cda2eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_mini-dubaj-rakosrendezo-habony-arpad-garancsi-istvan-stockton-zrt","timestamp":"2025. január. 22. 17:25","title":"Válasz: Garancsi István is tulajdonos lett a Mini-Dubaj területére elővásárlási joggal bíró cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","shortLead":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","id":"20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b.jpg","index":0,"item":"634eb8b7-1e2f-4304-be0c-6496bb0cef5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","timestamp":"2025. január. 23. 07:21","title":"Izgalmas új Swifttel rukkolt elő a Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","shortLead":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","id":"20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e.jpg","index":0,"item":"685d6fdb-4b9e-4c16-8448-3863527dfacf","keywords":null,"link":"/sport/20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 22:02","title":"Kézilabda-vb: Küzdelmes meccsen győzte le az osztrákokat, nagy lépést tett a negyeddöntő felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]