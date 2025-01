Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő vállalatával.","shortLead":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő...","id":"20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7.jpg","index":0,"item":"a972b70e-a465-44e4-a573-0722d3d39c47","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. január. 27. 20:32","title":"A brit kormány szankciókkal reagált a fehéroroszországi elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","shortLead":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","id":"20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"7849b430-4edd-4ba8-be62-e3380df3d968","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","timestamp":"2025. január. 28. 17:43","title":"A rendőrök lőtték le a férfit, aki épp most kapott kegyelmet Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította vadászgépfejlesztési programját, és önvizsgálatot tart, hogy milyen úton induljon tovább. Elon Musknak erről is van véleménye, de hogyan döntötte be azzal a Lockheed Martin részvényeit?","shortLead":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította...","id":"20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce.jpg","index":0,"item":"fa2ef53f-65a7-4e59-a9ae-b92bf70c84b9","keywords":null,"link":"/360/20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","timestamp":"2025. január. 27. 12:48","title":"Verseny a jövő légi dominanciájáért: Kína előrelépett, az USA önvizsgálatot tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki szilárdan kitartott a nézetei mellett.","shortLead":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki...","id":"20250128_feledy-peter-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"5846029e-9692-43a2-9533-d2169d37e630","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_feledy-peter-demencia","timestamp":"2025. január. 28. 08:28","title":"Demenciában szenvedett Feledy Péter, néhány hét alatt hatalmasodott el rajta a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit a ChatGPT-éivel. Az eredmény felemás, de nem mindegy, honnan nézve: ha mellé tesszük, mennyivel olcsóbb lehet a DeepSeek megoldása, már más a kép. Csak ne lenne a durva cenzúra.","shortLead":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit...","id":"20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b.jpg","index":0,"item":"a650c96d-d1ed-4e1d-ab2f-52a66ec8f081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 16:18","title":"Pár nap alatt világhírű lett, de tényleg olyan jó a DeepSeek MI? Kipróbáltuk, és ízelítőt kaptunk a kínai cenzúrából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","shortLead":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","id":"20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8.jpg","index":0,"item":"c0da3c16-5442-42f2-b5a5-62d04769ebc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","timestamp":"2025. január. 28. 21:21","title":"2023 óta 17 szabadon engedett embercsempészt kellett újra börtönbe zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","shortLead":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","id":"20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a.jpg","index":0,"item":"391d099c-c100-485e-b8e8-ddfa74e8a78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","timestamp":"2025. január. 27. 07:59","title":"Jubileumi egyedi új Mazda MX-5 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","shortLead":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","id":"20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349.jpg","index":0,"item":"778fde60-2066-42b3-bebe-d04d83eebd6d","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","timestamp":"2025. január. 27. 08:40","title":"NFL: Eldőlt, melyik két csapat mérkőzik meg a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]