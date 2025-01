Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi házak tetejére szerelt kiserőművek.","shortLead":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi...","id":"20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773.jpg","index":0,"item":"42e22a18-fc0f-4c45-bb4c-c24e9ef62da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","timestamp":"2025. január. 30. 13:33","title":"Míg a paksi erőműre várunk, egy Paksnak beillő erőmű zümmög a házaink tetején, és épp csúcsra pörgeti a szikrázó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpék Orbánt istenítik, aki legfőbb vetélytársuk, Kína barátja. Trump újabb elnöksége is azt jelzi, hogy megkezdődött a liberális Davos-korszak felszámolása, de ebből nem lesz új világrend. Nemrég a világ viccnek vette Trump grönlandi terveit, ám ma már senkinek sincs kedve nevetni rajta, mi több, Európa reszket. Gondolatok a világlapok cikkeiben.","shortLead":"Trumpék Orbánt istenítik, aki legfőbb vetélytársuk, Kína barátja. Trump újabb elnöksége is azt jelzi, hogy megkezdődött...","id":"20250130_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"15780afb-f7d2-4fcf-a71f-a12d4ff26d02","keywords":null,"link":"/360/20250130_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 30. 11:12","title":"Financial Times-kommentár: A világ populistái nem fognak egyesülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bf1244-e271-41bd-850b-f464029fc489","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik helyszínen két kamion, a másikon több személyautó ütközött. ","shortLead":"Az egyik helyszínen két kamion, a másikon több személyautó ütközött. ","id":"20250130_Lezartak-M1-es-Tatabanyanal-torlodas-M0","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4bf1244-e271-41bd-850b-f464029fc489.jpg","index":0,"item":"cf1ae7f4-5991-4596-bcf7-488f41d3c258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Lezartak-M1-es-Tatabanyanal-torlodas-M0","timestamp":"2025. január. 30. 14:29","title":"Lezárták az M1-est Tatabányánál, az M0-son is 7 kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump Media Truth.Fi néven fintech márkát kíván indítani. A lépések jelentős összeférhetetlenségi aggályokat vetnek fel.","shortLead":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump...","id":"20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"47b323a4-4b0a-4e62-8520-2a1ae4b41cb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","timestamp":"2025. január. 29. 21:22","title":"A Truth Social tulajdonosa, a Trump Media kriptovalutákba való befektetéseket tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség hivatalosan csak annyit jelentett be, hogy egy nő maradványait találták meg a Dee-folyóban, ugyanakkor azt is közölték, hogy az ikrek közül már csak Elizát keresik.","shortLead":"A rendőrség hivatalosan csak annyit jelentett be, hogy egy nő maradványait találták meg a Dee-folyóban, ugyanakkor azt...","id":"20250131_huszti-henrietta-aberdeen-holttest-rendorseg-eltunt-ikrek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"a8755a4d-36de-4860-86f8-8e86dde0e0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_huszti-henrietta-aberdeen-holttest-rendorseg-eltunt-ikrek","timestamp":"2025. január. 31. 15:06","title":"Huszti Henrietta holttestét találhatták meg a skót rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megírtuk, hogy lejártak a szoftverek, kifogyott a nyomtatópapír a nemzeti könyvtárban. Demeter Szilárd reagált.","shortLead":"Megírtuk, hogy lejártak a szoftverek, kifogyott a nyomtatópapír a nemzeti könyvtárban. Demeter Szilárd reagált.","id":"20250130_Demeter-Szilard-reagalt-sulyos-anyagi-gondokkal-kuzdenek-az-altala-iranyitott-kozgyujtemenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b.jpg","index":0,"item":"78c2b357-8b49-4d68-845f-98da84fbb9c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Demeter-Szilard-reagalt-sulyos-anyagi-gondokkal-kuzdenek-az-altala-iranyitott-kozgyujtemenyek","timestamp":"2025. január. 30. 08:55","title":"Demeter Szilárd reagált a HVG értesüléseire, hogy súlyos gondokkal küzdenek az általa irányított közgyűjtemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell az Országgyűlési Őrségnek. Az őrök egy év alatt csaknem kétezer veszélyes eszközt vettek el a Parlamentbe érkezőktől, és ugyanennyi jogellenes cselekmény miatt is intézkedniük kellett a Kossuth téren. ","shortLead":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell...","id":"20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3.jpg","index":0,"item":"0e6bf37d-f2f4-44dd-bdb0-30c59b822478","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 05:16","title":"Kétezer veszélyes eszközt próbáltak bevinni egy év alatt a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","shortLead":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","id":"20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7.jpg","index":0,"item":"63eec2e4-c88d-4543-8a57-37ec769d53aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Schäfer András válogatott középpályás bevásárolta magát a Szombathelyi Haladásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]