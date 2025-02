Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: politikátlan, csapatépítő, elégtelen, színjáték, láncfűrész.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"f094936b-f4cc-4d53-8d23-6cc860079bbc","keywords":null,"link":"/360/20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","timestamp":"2025. február. 23. 17:30","title":"Karafiáth Orsolya: Akinek szavai csak paravánok az elszabadult indulatok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","shortLead":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","id":"20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f.jpg","index":0,"item":"797cb1e7-cd90-4325-960d-00e327e65281","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","timestamp":"2025. február. 24. 08:13","title":"Amerika kedvenceinek, a nagy pickupoknak is konkurenciát állít a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","shortLead":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","id":"20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"404a9fb8-b300-4319-98af-ecdfab8ee1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","timestamp":"2025. február. 24. 11:14","title":"Újabb embereket tartóztattak le az újvidéki katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt a merényletben.","shortLead":"Egy ember meghalt a merényletben.","id":"20250222_mulhouse-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8.jpg","index":0,"item":"96f322e3-c6b1-4e25-a37e-6c0df2cde0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_mulhouse-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 22. 19:16","title":"Rendőröket sebesített meg egy késes támadó Kelet-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7fbcc0-e05b-40fb-8bf5-4eb710de381d","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Laptopot, Teqball asztalt és kolbászfesztivált már kaptak azok a települések, ahol a Megoldás Mozgalom polgármesterjelöltjei nyertek a júniusi önkormányzati választáson. A kampányban megígért egymilliárd forintos támogatás pontos sorsa azonban még nem dőlt el, a Mintatelepülés program pályázatait még el sem bírálták. A három érintett falu térfigyelő kamerának, köztéri wifinek és falubusznak is örülne, de az eddigi tempóval nem mindenki maradéktalanul elégedett.","shortLead":"Laptopot, Teqball asztalt és kolbászfesztivált már kaptak azok a települések, ahol a Megoldás Mozgalom...","id":"20250223_memo-mintatelepules-gattyan-milliardos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7fbcc0-e05b-40fb-8bf5-4eb710de381d.jpg","index":0,"item":"4b3fa037-7eb4-43b8-a06b-6b7f201eead4","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_memo-mintatelepules-gattyan-milliardos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 15:52","title":"Laptop és karácsonyi ünnepség már jutott a Gattyán-párt millióiból, de a polgármestereknek ígért egymilliárd sorsa még nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8828ee6-7756-4bd3-be8a-a9b67acf6c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület arra is figyelmeztetett, hogy a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést az információs önrendelkezésről szóló törvény és a GDPR is tiltja.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület arra is figyelmeztetett, hogy a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést...","id":"20250224_Meguzentek-a-birok-Bayer-Zsoltnak-milyen-ugyekben-talalkozhat-az-altala-listazott-kollegakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8828ee6-7756-4bd3-be8a-a9b67acf6c46.jpg","index":0,"item":"d0bc6002-210a-44f6-b998-0ac0b6f75281","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Meguzentek-a-birok-Bayer-Zsoltnak-milyen-ugyekben-talalkozhat-az-altala-listazott-kollegakkal","timestamp":"2025. február. 24. 13:43","title":"Megüzenték a bírók Bayer Zsoltnak, milyen ügyekben találkozhat az általa listázott kollégákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar kormány, amit az EU kért a gazdaságpolitikában; gyengülni kezdett a forint, miután Orbán Viktor megmondta, hogy erősödni fog. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar...","id":"20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"cb17bdd4-b137-493d-87ef-331a94052afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","timestamp":"2025. február. 23. 07:00","title":"És akkor az USA új elnöke mégsem Elon Musk, hanem Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","shortLead":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","id":"20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465.jpg","index":0,"item":"222b1804-c4e8-4e98-bf83-be846e10fcc2","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","timestamp":"2025. február. 24. 14:57","title":"Szikora Róbert szerint a fiatal zenészek olyanok, mint a hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]