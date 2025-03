Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Folyamatos instruálás és segítség nélkül végzi el többlépcsős feladatokat az OpenAI újdonsága, az Operator, amely mostantól a világ nagy részén elérhető. Kontinensünk azonban kivétel, legalábbis egyelőre. Mintha csak szellemkezek dolgoznának a számítógépen – ezért nem érhető el Európából az OpenAI nagytudású Operatora Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza. „Ez penész, vagy egy növény?" – gyomorforgató jelenetek a János-kórház pincéjéből. Az országba így is bejutott 70 magyar terrorelhárító, Milorad Dodik boszniai szerb elnök hívására. Megtagadták egy magyar katonai repülőgép leszállását Bosznia-Hercegovinában. A Magyar Orvosi Kamara március 8-ára tervezett demonstrációján a szakdolgozók testületileg nem vesznek részt, természetesen magánemberként bárki elmehet az eseményre. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara nem csatlakozik az orvosok szombati tüntetéséhez. Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon. Vucsics félkegyelműnek nevezte a szerb közmédia egyik újságíróját. Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap esti Oscar-gáláról. Hogyan lett az Anora az idei Oscar meglepetése? A korábbi, még Reels-videók előtti Instagram-korszakot idézi a Flashes nevű új közösségi oldal. Az erre feltöltött tartalmakat ráadásul a Bluesky 32 milliós felhasználói bázisával is rögtön meg lehet osztani. Már tölthető: itt az Instagram alternatívája, amit néhány óra alatt több tízezren telepítettek. A demokratáktól állt Donald Trump mellé, s Oroszország biztonsági érdekeit emlegette az ukrajnai háború kitörése kapcsán az USA új hírszerzési igazgatója, Tulsi Gabbard. Putyint mentegette, Asszadhoz látogatott, pártot váltott Trump hírszerzési igazgatója