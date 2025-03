Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","shortLead":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","id":"20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d.jpg","index":0,"item":"caeb19fd-32cd-4292-affc-a7ee1d21cf96","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","timestamp":"2025. március. 03. 07:28","title":"Adrien Brody nemcsak egy Oscar-díjat kapott, hanem egy hatalmas csókot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Elindította szolgáltatását az első aggregátorcég, amely a háztartási napelemesek többletáramát árulja majd az áramtőzsdén. Azt ígérik, hogy a hivatalos átvételi árhoz képest akár háromszoros árat is el lehet érni így, ami jelentősen javíthatja a bruttó elszámolásba kerülő rendszerek megtérülését, és kedvet csinálhat újak telepítéséhez, tovább zöldítve a hazai energiatermelést.","shortLead":"Elindította szolgáltatását az első aggregátorcég, amely a háztartási napelemesek többletáramát árulja majd...","id":"20250303_napelem-haztartasi-meretu-kiseromu-hmke-piaci-ar-atveteli-ar-brutto-elszamolas-pentasun-aggregator-ceg-aramtozsde-hupx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"b1e265c8-446a-4ec4-860a-9cc9121d93ad","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_napelem-haztartasi-meretu-kiseromu-hmke-piaci-ar-atveteli-ar-brutto-elszamolas-pentasun-aggregator-ceg-aramtozsde-hupx","timestamp":"2025. március. 03. 13:05","title":"Eljött a nagy pillanat a kis napelemeseknek: szombattól piaci áron veszi át tőlük az áramot egy hazai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük tartoznak a tengeri teknősök is, azzal a különlegességgel, hogy ezek az állatok nemcsak navigációra képesek, hanem felismerik azon helyek mágneses mezőit, ahol korábban táplálékhoz jutottak.","shortLead":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük...","id":"20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731.jpg","index":0,"item":"a33c974d-e891-4fe5-b8e1-25b260b2dee3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","timestamp":"2025. március. 04. 10:03","title":"Sokoldalú, titkos GPS segíti a tengeri teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó rendező-producer, aki minimálköltségvetésből, az ismeretlen Mel Gibsonnal forgatta le az első Mad Maxet. ","shortLead":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó...","id":"20250303_george-miller-80-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b.jpg","index":0,"item":"259648fa-e2ea-4bda-abc3-00950e1bc880","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_george-miller-80-eves","timestamp":"2025. március. 03. 09:45","title":"A dühös Mad Max és a cuki Táncoló talpak mögött is az épp 80 éves George Miller áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma szégyenének nevezett.","shortLead":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma...","id":"20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8.jpg","index":0,"item":"63b8ae47-f8d3-4cdd-bb84-44733c5bd9d6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 04. 14:40","title":"Nem hajlandók Vucsicsról tudósítani a szerb köztévé újvidéki munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","id":"20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6.jpg","index":0,"item":"fd2aa485-9c1b-4401-96a8-dd22a9520018","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","timestamp":"2025. március. 03. 11:30","title":"A közvécék hiányára hívták fel a figyelmet, egy év próbaidőre ítélték A Város Mindenkié aktivistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96904af-bd69-4e3f-91e7-3cffe62f48e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Éppen azután nyilatkozta ezt a portugál edző, hogy a United tizenegyesekkel kiesett az FA-kupából.","shortLead":"Éppen azután nyilatkozta ezt a portugál edző, hogy a United tizenegyesekkel kiesett az FA-kupából.","id":"20250303_ruben-amorim-wayne-rooney-manchester-united-premier-league-bajnoki-cim-cel-fa-kupa-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96904af-bd69-4e3f-91e7-3cffe62f48e2.jpg","index":0,"item":"fba200aa-fa5b-4872-8abc-42aae1c3607c","keywords":null,"link":"/sport/20250303_ruben-amorim-wayne-rooney-manchester-united-premier-league-bajnoki-cim-cel-fa-kupa-kieses","timestamp":"2025. március. 03. 10:11","title":"Amorim szerint a bajnoki cím a cél Manchesterben, Wayne Rooney kemény beszólással reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A „visszatérítési bónuszt” elég jól fogadta a piac. ","shortLead":"A „visszatérítési bónuszt” elég jól fogadta a piac. ","id":"20250303_Elon-Musk-utalatra-kedvezmenyt-kinal-kinai-marka-lecsereli-Teslajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551.jpg","index":0,"item":"7a25ff83-a889-47f9-b39e-3810101e813c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_Elon-Musk-utalatra-kedvezmenyt-kinal-kinai-marka-lecsereli-Teslajat","timestamp":"2025. március. 03. 11:50","title":"Lecsaptak az Elon Musk-utálatra: kedvezményt kínál ez a kínai márka, ha valaki lecseréli a Tesláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]