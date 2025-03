Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert hasonlította a rovarhoz, a köztársasági elnök szerint nincs ezzel gond.","shortLead":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert...","id":"20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7.jpg","index":0,"item":"56b20077-6435-4a8a-b7d2-afa79fbb3f46","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sulyok szerint Orbán nem hasonlította poloskákhoz ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"A NER a Csucsundrák melegágya. 