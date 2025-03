Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi tartana kívánatos szintnek.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi...","id":"20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"235665fc-020d-4442-968d-53947771370f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","timestamp":"2025. március. 21. 08:56","title":"Nagy Márton üzent a bankoknak, ekkora díjcsökkentést vár el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ffb73-fa4f-44e3-854d-36f981bc6bc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti ellenőrzések tapasztalatai nyomán indul az országos vizsgálat.","shortLead":"A budapesti ellenőrzések tapasztalatai nyomán indul az országos vizsgálat.","id":"20250320_kinai-etterem-fogyasztovedelem-orszagos-ellenorzes-vizsgalat-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1ffb73-fa4f-44e3-854d-36f981bc6bc4.jpg","index":0,"item":"7dbaab46-8f74-4ef7-b8b4-cc84e82fcd7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_kinai-etterem-fogyasztovedelem-orszagos-ellenorzes-vizsgalat-higienia","timestamp":"2025. március. 20. 13:53","title":"Elrendelte a kínai éttermek országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","shortLead":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","id":"20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4.jpg","index":0,"item":"c4706587-07d1-4935-97c0-dd39ac37d947","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","timestamp":"2025. március. 21. 10:13","title":"Orosz dróntámadás érte Odesszát, amikor a cseh elnök odalátogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Élesen bírálja az EU új követelményeit az Apple, melyek értelmében gyakorlatilag teljesen átjárhatóvá kell tenni az iPhone-okat. A cég szerint ez lassíthatja az innovációt.","shortLead":"Élesen bírálja az EU új követelményeit az Apple, melyek értelmében gyakorlatilag teljesen átjárhatóvá kell tenni...","id":"20250320_apple-europai-unio-dma-szigoritasok-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"0d9d7758-3f08-4a66-abca-3ac66c0040c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-europai-unio-dma-szigoritasok-ios","timestamp":"2025. március. 20. 14:03","title":"Ráparancsolt az EU az Apple-re, példátlan módon meg kell nyitni az iPhone-ok rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német parlament alsóháza, a Bundestag.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német...","id":"20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1.jpg","index":0,"item":"dbb56882-d461-4223-bf51-9cedfe6d4ce1","keywords":null,"link":"/360/20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","timestamp":"2025. március. 20. 12:40","title":"Az adósságfékről a hitelgázra lép Merz, hogy felgyorsítsa Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822cc11-8570-4f8a-b5c7-d2777f6f2773","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Eltekintve attól, hogy Magyarország ismét kimaradt az uniós csúcson az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásból, nem történt izgalomra okot adó esemény Brüsszelben. A két naposra tervezett találkozó egy nap alatt véget ért.","shortLead":"Eltekintve attól, hogy Magyarország ismét kimaradt az uniós csúcson az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásból, nem...","id":"20250320_EU-csucs_versenykepesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1822cc11-8570-4f8a-b5c7-d2777f6f2773.jpg","index":0,"item":"f7400da9-6647-4af2-898a-7641041a253a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_EU-csucs_versenykepesseg","timestamp":"2025. március. 20. 23:45","title":"EU-csúcs: ebben az évben jelentősen javulnia kell az uniós versenyképességnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb1f592-6837-4aa9-bceb-061ff158621a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"A miniszterelnök rohamosan durvuló retorikája mellett több elemében is inkább hangos, mint veszélyes kardcsörtetésnek tűnhetett az Alaptörvény tizenötödik módosítása. A gyülekezési jog rapid korlátozása azonban egyértelművé tette, hogy a kormány ténylegesen élni készül új jogi fegyvereivel. Pap András Lászlóval, az MTA doktorával értelmeztük a tervezett változásokat.","shortLead":"A miniszterelnök rohamosan durvuló retorikája mellett több elemében is inkább hangos, mint veszélyes kardcsörtetésnek...","id":"20250320_hvg-gyulekezesi-torveny-atiras-alkotmany-drog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb1f592-6837-4aa9-bceb-061ff158621a.jpg","index":0,"item":"dc838559-3569-468f-b3cb-42e6e17dafaf","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-gyulekezesi-torveny-atiras-alkotmany-drog","timestamp":"2025. március. 20. 13:31","title":"Példátlan megoldásokkal, az alapvető emberi jogok megsértésével élesíti új fegyverét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","shortLead":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","id":"20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da.jpg","index":0,"item":"b037bd7b-173d-48ff-afd2-c366b2094434","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","timestamp":"2025. március. 20. 16:00","title":"Hétfőn ismét tárgyalnak az amerikaiak és az oroszok képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]