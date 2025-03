Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai nyúlfarkfű sem úszta meg az akciót.","shortLead":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai...","id":"20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9.jpg","index":0,"item":"2fc4d8e9-be07-4e1f-977a-a5157443bc30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 13:01","title":"Ukrán nemzeti színekbe festették Normafán a Tündér-sziklát, védett növények pusztultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","shortLead":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","id":"20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"4049a059-86a1-4e23-b8bb-8a81937dda85","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. március. 26. 15:09","title":"Szlovákia lezárja a kis határátkelőket Magyarország felé a száj- és körömfájásjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d884b2c9-e4cd-40fc-b41a-e92823f48cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skócia nemzeti archívuma a történtek után szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezetett be.","shortLead":"Skócia nemzeti archívuma a történtek után szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezetett be.","id":"20250326_30-even-at-lopta-a-nemzeti-leveltarat-egy-belyegfanatikus-skot-tudos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d884b2c9-e4cd-40fc-b41a-e92823f48cc0.jpg","index":0,"item":"e98bbe6c-6db1-42d5-a921-a5d3de442887","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_30-even-at-lopta-a-nemzeti-leveltarat-egy-belyegfanatikus-skot-tudos","timestamp":"2025. március. 26. 14:07","title":"30 éven át lopta a nemzeti levéltárat egy bélyegfanatikus skót tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3fde1-6a92-4d61-bed8-28f62090557d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vörös húsokban lévő cukorra is allergiás lehet az, aki kullancscsípést szenved. A dolog nem túl gyakori, de komoly következményei lehetnek.","shortLead":"A vörös húsokban lévő cukorra is allergiás lehet az, aki kullancscsípést szenved. A dolog nem túl gyakori, de komoly...","id":"20250327_kullancs-csipes-alfa-gal-szindroma-husallergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b3fde1-6a92-4d61-bed8-28f62090557d.jpg","index":0,"item":"5b291324-b66a-49f3-b146-acdc450a7b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_kullancs-csipes-alfa-gal-szindroma-husallergia","timestamp":"2025. március. 27. 20:03","title":"Ritka, de ilyen is van: húsallergiát okozhat a kullancscsípés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b99cc68-41dc-4354-a481-5f2613b81503","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök TikTok-videójából kiderül a kormánytagok háziállatairól.","shortLead":"A miniszterelnök TikTok-videójából kiderül a kormánytagok háziállatairól.","id":"20250326_orban-viktor-miniszterek-zebra-haziallatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b99cc68-41dc-4354-a481-5f2613b81503.jpg","index":0,"item":"2f851377-5edc-44ba-92d9-d02de33f58d8","keywords":null,"link":"/elet/20250326_orban-viktor-miniszterek-zebra-haziallatok","timestamp":"2025. március. 26. 20:11","title":"Tudja, hogy hívják a honvédelmi miniszter tacskóját? És hogy miért szereti Pintér Sándor a kutyákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","shortLead":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","id":"20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"692acd1d-88e4-4b82-90e2-2976f3278f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 19:30","title":"Megnősült Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sam Altman szerint egy ideig még várniuk kell a ChatGPT ingyenes változatát használóknak, hogy számukra is elérhetővé váljon a chatbot képgeneráló funkciója.","shortLead":"Sam Altman szerint egy ideig még várniuk kell a ChatGPT ingyenes változatát használóknak, hogy számukra is elérhetővé...","id":"20250327_openai-mesterseges-intelligencia-chatgpt-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63.jpg","index":0,"item":"798d5ae4-e5a8-4bfa-9a34-d0ec990e98dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_openai-mesterseges-intelligencia-chatgpt-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 27. 18:33","title":"Annyian ugrottak rá a ChatGPT új funkciójára, hogy korlátozni kellett a használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán ","category":"360","description":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási szereplése után tartott kongresszusán elindult a pártelnöki tisztségért Orbán Viktor ellenében (hasonló azóta nem fordult elő), és alulmaradt. 2006-ban vonult vissza a politikától, építészmérnöki végzettséggel 2017-től a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének megújítását irányította. Alábbi cikkünk először 1994. október 8-án jelent meg a HVG-ben, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási...","id":"20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744.jpg","index":0,"item":"b6c92611-87c8-4f25-b6d2-0bdc3c1ceebd","keywords":null,"link":"/360/20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","timestamp":"2025. március. 26. 14:58","title":"Az egyetlen fideszes, aki ki mert állni Orbán Viktor ellen – HVG-portréinterjú Wachsler Tamással 1994-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]