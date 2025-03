Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben más ma az öregedés, mint néhány évtizede? Mi mindent tehetünk, hogy a lehető legjobban éljük meg ezt az időszakot, és mit tehetünk az öregséggel kapcsolatos sztereotípiák ellen, amelyek máig makacsul tartják magukat? ","shortLead":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben...","id":"20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d.jpg","index":0,"item":"450980ec-3085-47f8-b50b-ff1259a62122","keywords":null,"link":"/360/20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","timestamp":"2025. március. 29. 20:00","title":"„Iszonyatos stressz az X generáción, hogy felfogja, mit jelent ma az öregedés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19bba4f-9fac-4426-9da7-03dbef2ad31d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hogyan vált egy egyedülálló anya, Jenny konteóhívővé egy ártatlan iskolai incidens után? – többek között ezt meséli el Dan Ariely, a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan világhírű professzora Tévhit című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"Hogyan vált egy egyedülálló anya, Jenny konteóhívővé egy ártatlan iskolai incidens után? – többek között ezt...","id":"20250329_Igy-lett-egy-szereto-anya-a-konteok-aldozata-Dan_Ariely-tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b19bba4f-9fac-4426-9da7-03dbef2ad31d.jpg","index":0,"item":"58b689e5-9256-4f81-adc2-469734132cc6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250329_Igy-lett-egy-szereto-anya-a-konteok-aldozata-Dan_Ariely-tevhit-konyv","timestamp":"2025. március. 29. 19:15","title":"Így lett egy szerető anya a konteók áldozata – Egy iskolai incidens mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","shortLead":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","id":"20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302.jpg","index":0,"item":"f3ae967e-d57f-4156-9c55-fe8f45da24a9","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","timestamp":"2025. március. 29. 08:19","title":"Mihalik Enikő: Talán a közeljövőben hazaköltözünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","shortLead":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","id":"20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238.jpg","index":0,"item":"7db0cb94-f2c7-4fd6-a430-527eecee8ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","timestamp":"2025. március. 29. 18:36","title":"Moszkvában felrobbant egy limuzin, ami állítólag Putyin flottájához tartozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasokat pótlóbusz helyett ismét a vonat szállítja.","shortLead":"Az utasokat pótlóbusz helyett ismét a vonat szállítja.","id":"20250330_mav-bombariado-vonatkozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d62f090-34f5-4c46-ba11-7e262e42be39.jpg","index":0,"item":"28cb812c-41d6-4022-af0c-f722a8e8dfa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_mav-bombariado-vonatkozlekedes","timestamp":"2025. március. 30. 20:43","title":"Véget ért a bombariadó, újra járnak a vonatok Érd és Pusztaszabolcs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a50702-1aa7-46d7-b47f-d1e89199d8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ő a legszebb, mert ő egy édesanya”.","shortLead":"„Ő a legszebb, mert ő egy édesanya”.","id":"20250329_Orban-Viktor-zebra-allatkert-Romy-Gaspar-Gyozo-Gyozike","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8a50702-1aa7-46d7-b47f-d1e89199d8db.jpg","index":0,"item":"48574988-549b-47a9-b5f4-ccd0e3d8d862","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Orban-Viktor-zebra-allatkert-Romy-Gaspar-Gyozo-Gyozike","timestamp":"2025. március. 29. 14:09","title":"Győzike döntött, megvan Orbán Viktor zebrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]