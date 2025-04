Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a legmagasabb pénzügyi tisztségre kérte fel Csányi Sándort, a magyar szövetség elnökét. Az MLSZ honlapjának csütörtöki beszámolója szerint mostantól ő tölti be a kincstárnoki pozíciót. Hozzátették, ezzel az egyik alelnöke lesz a testületnek, és ő irányítja majd a testület átfogó gazdasági tevékenységét.

“Ahogy eddig is, új pozíciómban is arra törekszem a munka során, hogy a pénzügyi háttér minden esetben a szakmai fejlődést szolgálja. A nemzetközi labdarúgásban egyre nagyobb jelentőségük van a pénzügyi folyamatoknak. Sok esetben azonban más a klubok, mint a szövetségek érdeke, és kulcsszerepe van a felek közötti egyensúly megteremtésének és fenntartásának” – mondta megválasztását követően Csányi Sándor, aki az UEFA-ban betöltött tisztsége mellett a nemzetközi szövetség (FIFA) egyik európai alelnöke is.

A csütörtöki, belgrádi tisztújító közgyűlésen megválasztották az UEFA új összetételű végrehajtó bizottságát, vagyis a testület legmagasabb döntéshozatali szervét, és ennek egyik első döntéseként jelölték ki Csányi Sándort a tisztség betöltésére.