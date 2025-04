Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi 3,4 százalék helyett várhatóan 2,5 százalék körül alakulhat az idei évben a GDP növekedése. Ez természetesen rossz hír a teljes hazai gazdaság számára, de van egy külön ok, ami miatt a nyugdíjasok még szomorúbbak lehetnek.","shortLead":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi...","id":"20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"88106242-7730-43b2-a91b-12d9743f7cae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","timestamp":"2025. április. 02. 10:14","title":"A kormány GDP-előrejelzésének módosításával a nyugdíjprémium is messzebbre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának elve is.","shortLead":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának...","id":"20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a.jpg","index":0,"item":"c256e748-3dd2-48ae-83c7-732c6d143a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","timestamp":"2025. április. 02. 13:42","title":"Jogellenes Bayer Zsolt listázós ötlete az adatvédelmi hatóság elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel véglegesen pont kerülhet Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári kivégzésnek ügyében.","shortLead":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel...","id":"20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536.jpg","index":0,"item":"a52b98c4-84e9-48ff-952e-2b7b70b705b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","timestamp":"2025. április. 03. 14:49","title":"Súlyosabb büntetést kért az ügyészség Gyárfás Tamásra, Portikra pedig életfogytiglant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony fiával és annak élettársával élt a házban. Ők ugyan még ki tudtak menekülni, de a nő életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség emberölési kísérlet gyanúja miatt indított nyomozást. ","shortLead":"Az idős asszony fiával és annak élettársával élt a házban. Ők ugyan még ki tudtak menekülni, de a nő életét már nem...","id":"20250402_Egy-73-eves-no-magara-robbanthatta-sajat-hazat-Kerepesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"df9b7984-9d8d-49e7-8678-9c443560f306","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Egy-73-eves-no-magara-robbanthatta-sajat-hazat-Kerepesen","timestamp":"2025. április. 02. 08:27","title":"Egy 73 éves nő magára robbanthatta saját házát Kerepesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János miniszter szerint csak mese, hogy hamarosan letartóztatnak egy kormányközeli vállalkozót. Szerinte a vadászházának „nem a részvénykönyve az érdekes, hanem a vendégkönyve”.","shortLead":"Lázár János miniszter szerint csak mese, hogy hamarosan letartóztatnak egy kormányközeli vállalkozót. Szerinte...","id":"20250403_Lazar-Janos-poloska-csotany-kozlekedes-fidesz-luxus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00.jpg","index":0,"item":"cacf5d73-5fb8-4e4c-bbe7-b44fac0dd24d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Lazar-Janos-poloska-csotany-kozlekedes-fidesz-luxus","timestamp":"2025. április. 03. 10:04","title":"Lázár János szerint Rogán Antal és közte csak egészséges versengés folyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","shortLead":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","id":"20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279.jpg","index":0,"item":"e61d37d4-bf8b-4bfb-912b-4a4749f84f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","timestamp":"2025. április. 03. 08:41","title":"Vérengzés indult a tőzsdéken Trump vámháborús hadüzenete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jövedelmi szegénységre vonatkozó ábrákon hatalmas kiugrás jelent meg pont a szegénységi küszöb fölötti sávban 2017 után. Ez nem lehetett természetes sem az ezt kimutató kutatók, sem a KSH korábbi elnökhelyettese szerint. Tudományos elemzés vitatja a KSH szegénységi adatainak hitelességét.","shortLead":"A jövedelmi szegénységre vonatkozó ábrákon hatalmas kiugrás jelent meg pont a szegénységi küszöb fölötti sávban 2017...","id":"20250402_ksh-szegenysegi-adatok-torz-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"9f7b606d-0540-4d56-9bc8-876abda09205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ksh-szegenysegi-adatok-torz-statisztika","timestamp":"2025. április. 02. 14:33","title":"Évekig torz szegénységi adatokat közölhetett a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","shortLead":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","id":"20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"2109f319-cf42-4cc6-a57b-f562e7091e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 02. 15:27","title":"Helyreigazítást közölt a HírTV: Magyar Péter nem tett perverz ajánlatokat kiskorú lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]