[{"available":true,"c_guid":"9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","shortLead":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","id":"20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb.jpg","index":0,"item":"9b4fdb92-2a64-49d8-b99b-47fe83e6246a","keywords":null,"link":"/360/20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Netanjahu és Orbán új világrendet akar egy osztrák lap cikke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20 évben bárki. Ugyanez a logika működhet az amerikai elnök protekcionista gazdaságpolitikájával kapcsolatban is. A Spiegel eközben arról ír, hogy Európa két gázimperialista fogságában vergődik.","shortLead":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20...","id":"20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"3259c2b8-c7a8-4d78-8505-560f75d4290f","keywords":null,"link":"/360/20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","timestamp":"2025. április. 01. 10:55","title":"Így járhat jól Európa a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1807dd7-94c2-4b9c-ab14-74b229d72017","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mette Frederiksen Nuukba ment háromnapos látogatásra és támogatásáról biztosította a grömlandiakat.","shortLead":"Mette Frederiksen Nuukba ment háromnapos látogatásra és támogatásáról biztosította a grömlandiakat.","id":"20250402_mette-frederiksen-gronland-nuuk-dania-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1807dd7-94c2-4b9c-ab14-74b229d72017.jpg","index":0,"item":"59ea8a40-14f1-4b63-b7d1-c91c098c0d9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mette-frederiksen-gronland-nuuk-dania-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 02. 21:11","title":"Dán miniszterelnök: Nem lesz Grönland az Egyesült Államoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Békés megmozdulást szerveznek a magyar ifjúsági szervezetek, a Kolozsvár Arénához fognak vonulni a bántalmazás ellen tiltakozók.","shortLead":"Békés megmozdulást szerveznek a magyar ifjúsági szervezetek, a Kolozsvár Arénához fognak vonulni a bántalmazás ellen...","id":"20250402_demonstracio-kolozsvar-magyar-fiatalok-megveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff.jpg","index":0,"item":"ecdcba2f-9267-4a24-a807-6242ebe68355","keywords":null,"link":"/elet/20250402_demonstracio-kolozsvar-magyar-fiatalok-megveres","timestamp":"2025. április. 02. 20:42","title":"Demonstráció lesz Kolozsváron a magyar fiatalok megverése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is átvettek, de rövid időn belül leváltották egy kevésbé addiktív és veszélyes drogra – igaz, ennek is megvannak a maga mellékhatásai.","shortLead":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is...","id":"20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a.jpg","index":0,"item":"4801a42b-6b4a-4586-9c3d-7b5827e04818","keywords":null,"link":"/elet/20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","timestamp":"2025. április. 02. 06:01","title":"Ezt szedik a vadászpilóták, hogy ébren maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","shortLead":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","id":"20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7.jpg","index":0,"item":"f116e603-86e2-44b9-9fd4-6db901c84fa3","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","timestamp":"2025. április. 01. 09:46","title":"Először lép fel Budapesten a 40 Fingers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","shortLead":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","id":"20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34.jpg","index":0,"item":"99c3dc26-2a57-4ef8-a715-72e5afc00ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Az árrésstop olyan üzleti titkokat is leleplezett, amelyek elkeseríthetik a kisboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender turkálnak titokban egymás házastársi szennyesében. Lehet, hogy Soderbergh végre elkészítette a nagy művet? Az egész nem több 93 percnél, és ez már önmagában nyerő.","shortLead":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender...","id":"20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825.jpg","index":0,"item":"84684c2f-98b8-465a-8439-adaf547a5e68","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 20:00","title":"Lakberendezési thriller – Kritika Steven Soderbergh kémfilmjéről, a Fekete táskáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]