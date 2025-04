Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint maga a tornádó, ezért a hadsereg nyomására megtiltották a szó használatát az időjárás-előrejelzésekben. Aztán az egész úgy maradt hat évtizeden át.","shortLead":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint...","id":"20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1.jpg","index":0,"item":"2a6dcc43-2cd2-4662-a8bf-0cc76ffef142","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","timestamp":"2025. április. 05. 08:03","title":"60 éven át tiltotta az USA kormánya a tornádó szó használatát, végül győzött a józan ész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég, amitől azóta Papcsák csendben megvált, több százmilliós bevételt produkált.","shortLead":"A cég, amitől azóta Papcsák csendben megvált, több százmilliós bevételt produkált.","id":"20250406_Papcsak-cegenek-nem-volt-engedelye-arra-hogy-az-Uzsoki-Korhazban-VIP-tevekenyseget-vegezzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e.jpg","index":0,"item":"047d5c7c-dc05-4cad-a80a-660cb7f8594d","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Papcsak-cegenek-nem-volt-engedelye-arra-hogy-az-Uzsoki-Korhazban-VIP-tevekenyseget-vegezzen","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"Papcsák cégének nem volt engedélye arra, hogy az Uzsoki Kórházban VIP tevékenységet végezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"749a8943-1ff6-4d89-a8be-115964a99ef1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Török Áramlat folytatásán jelenleg évi 16 milliárd köbméter gáz érkezik Európába.","shortLead":"A Török Áramlat folytatásán jelenleg évi 16 milliárd köbméter gáz érkezik Európába.","id":"20250405_Bulgaria-es-Torokorszag-novelni-az-orosz-gazszallitasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/749a8943-1ff6-4d89-a8be-115964a99ef1.jpg","index":0,"item":"d403d16c-78b5-425f-8b68-e06bd72b3868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Bulgaria-es-Torokorszag-novelni-az-orosz-gazszallitasokat","timestamp":"2025. április. 05. 15:38","title":"Bulgária és Törökország növelné az orosz gázszállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a roncsba szorult.","shortLead":"A sofőr a roncsba szorult.","id":"20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"6b1fae41-0322-4bf5-9420-c76a48f69172","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","timestamp":"2025. április. 06. 14:45","title":"Személyautó ütközött vonattal Csörögnél, pótlóbuszok szállítják az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","shortLead":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","id":"20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"04ae0cbf-5a76-4a36-8e1e-50fcea9458da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","timestamp":"2025. április. 05. 21:43","title":"Milliós szobaárak vannak a szállodában, ahol Rogán Antal feleségéről fényképek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ce48e6-89d9-49c8-b17e-74fa91a16399","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy antarktiszi hajózásra indult Sahram Dabiri iráni elnökhelyettes, az állása bánta.","shortLead":"Egy antarktiszi hajózásra indult Sahram Dabiri iráni elnökhelyettes, az állása bánta.","id":"20250405_iran-kirugas-luxus-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ce48e6-89d9-49c8-b17e-74fa91a16399.jpg","index":0,"item":"d2e6541e-642b-4e57-8369-c07b1df95d79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_iran-kirugas-luxus-utazas","timestamp":"2025. április. 05. 20:50","title":"Az iráni elnök kirúgta a helyettesét, mert válság alatt luxusutazásra ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot. A közeljövőben minden cégnek érdemes átgondolnia eddigi autópolitikáját – véli Pesti Tímea, a cégautóflotta-kezelő Ayvens Magyarország vezérigazgatója.","shortLead":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot...","id":"20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6.jpg","index":0,"item":"e5cd4be1-7e5e-4947-b623-9e78ee8cca71","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 06. 10:30","title":"A cégek ugranak mindenre, ami ingyen van vagy olcsó – okoznak-e földrengést a céges flottapiacon a kínai autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]