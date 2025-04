Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés Geoffrey Robertson brit jogásztól származik, aki annak idején tagja volt a Sierra Leone ügyében felállított ENSZ-bíróságnak. Orbán még inkább ráerősít arra, hogy igazából kívülálló Európában – írja a New York times. Felvetődik, hogy a magyar kormányfő nem akar-e távozni az Unióból is, de ez jelenleg belpolitikailag kivitelezhetetlen, mert Orbán karrierjének a végét jelentené – elemez a Deutsche Welle. A Welt szerzője viszont Orbán pártjára kel. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés...","id":"20250404_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6cb6fa1b-0d18-45cf-8f70-348341a8433e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 04. 11:31","title":"„Orbánnak köszönhetően Magyarország menedék lesz a világ összes háborús bűnösének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3981dc2-ee20-4def-9edc-9571d2412da9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Miközben a kitörés napján minden évben német és magyar fasiszták ünneplik Budapesten, április 4-e szinte feledésbe ment. Felszabadulástól a megszabadulásig sokat megélt az évforduló.","shortLead":"Miközben a kitörés napján minden évben német és magyar fasiszták ünneplik Budapesten, április 4-e szinte feledésbe...","id":"20250404_aprilis-4-unnepe-tortenelem-1945","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3981dc2-ee20-4def-9edc-9571d2412da9.jpg","index":0,"item":"4efe270b-151f-4919-b0f2-8d4413b18465","keywords":null,"link":"/360/20250404_aprilis-4-unnepe-tortenelem-1945","timestamp":"2025. április. 04. 18:04","title":"Hiányzik még bárkinek április 4-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán a kocsmaprogram vetette. Egy vendéglátóipari egység maximum 3 millió forintot kaphat, de ezt szinte bármire elköltheti. KAP ki is nyitotta az ötletládát, hogy tippeket adjon a kocsmárosoknak, mire fordíthatják majd a pályázaton nyert összeget. Megkopott a rexasztal, Gyuri bácsi kimaxolta a tartozást, megfakult a Bíró Ica-naptár? Ez többé nem jelenthet problémát! A biztonság kedvéért persze a Botaniq Budai Klub is kapott néhány tippet.","shortLead":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán...","id":"20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"0c23fe0b-a574-4428-bc45-a69c62abcc82","keywords":null,"link":"/360/20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","timestamp":"2025. április. 05. 17:30","title":"Kocsmaprogram de luxe: mire lenne elég a hárommilliós támogatás Tiborcz István exkluzív klubjában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831ad79c-0663-4078-899a-bec984c86b66","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tavalyi Honor 300 sorozatból kimaradt a Lite modell, viszont idén a gyártó épp a Honor 400 Lite-tal indította el a 2025-ös sorozatot. A szemrevaló modellbe a mesterséges intelligencia is bekerült.","shortLead":"A tavalyi Honor 300 sorozatból kimaradt a Lite modell, viszont idén a gyártó épp a Honor 400 Lite-tal indította el...","id":"20250405_kozepkategorias-honor-400-lite-bemutato-mesterseges-intelligencia-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/831ad79c-0663-4078-899a-bec984c86b66.jpg","index":0,"item":"7542bfaa-092a-4547-94e2-483490ee0b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_kozepkategorias-honor-400-lite-bemutato-mesterseges-intelligencia-funkciok","timestamp":"2025. április. 05. 12:30","title":"Android olcsón: itt a Honor 400 Lite, oldalán egy iPhone-tól elcsent gombbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8be4040-e424-42ee-b766-69cb31414d82","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A helyiek tojásdobálással, verekedéssel fenyegetik, és azt kérdezik tőle: „Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?” – írta az előadó.","shortLead":"A helyiek tojásdobálással, verekedéssel fenyegetik, és azt kérdezik tőle: „Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?” – írta...","id":"20250405_Pottyondy-Edina-szerint-mar-ket-erdelyi-telepulesen-lehetetlenitettek-el-az-eloadasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8be4040-e424-42ee-b766-69cb31414d82.jpg","index":0,"item":"1c310fc1-9e00-4f3f-a8a9-2ea5e75b679e","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Pottyondy-Edina-szerint-mar-ket-erdelyi-telepulesen-lehetetlenitettek-el-az-eloadasat","timestamp":"2025. április. 05. 08:42","title":"Pottyondy Edina szerint már két erdélyi településen lehetetlenítették el az előadását a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8f8b8f-ada0-467c-9136-f54f729e18b6","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"MÁV-területen történt a favágás a zuglói körvasút mentén. A sok évtizedes fekete nyárt a napokban vágták ki tövestül, a helyieket megdöbbentette a fejlemény. Frissítés: megkeresésünkre a MÁV jelezte, próbálták, de nem lehetett megmenteni a fát. ","shortLead":"MÁV-területen történt a favágás a zuglói körvasút mentén. A sok évtizedes fekete nyárt a napokban vágták ki tövestül...","id":"20250404_fakivagas-mav-zuglo-korvasut-termeszetvedelem-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d8f8b8f-ada0-467c-9136-f54f729e18b6.jpg","index":0,"item":"d3f86973-a736-4cd5-9f98-0e3c84df9177","keywords":null,"link":"/elet/20250404_fakivagas-mav-zuglo-korvasut-termeszetvedelem-vasut","timestamp":"2025. április. 04. 10:39","title":"Kivágták Zugló „legnagyobb fáját”, az önkormányzatot meg sem kérdezték róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes elpusztítani a rettegett antibiotikum-rezisztens kórokozókat.","shortLead":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes...","id":"20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"9e7653b4-1f1e-4f21-ada0-242c0a2d9632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","timestamp":"2025. április. 04. 10:33","title":"A hátsókertben találták meg a csoda-antibiotikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51394fcc-e5a8-4e5b-a81f-1ff3b8219785","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"38 ezer forint volt az idei lakásbiztosítási kampány során az átlagos biztosítási díj.","shortLead":"38 ezer forint volt az idei lakásbiztosítási kampány során az átlagos biztosítási díj.","id":"20250404_200-eves-hazra-is-kotottek-biztositast-az-idei-kampany-soran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51394fcc-e5a8-4e5b-a81f-1ff3b8219785.jpg","index":0,"item":"83835410-9ce0-4630-b45c-d69d7339fe21","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250404_200-eves-hazra-is-kotottek-biztositast-az-idei-kampany-soran","timestamp":"2025. április. 04. 08:07","title":"200 éves házra is kötöttek biztosítást az idei kampány során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]