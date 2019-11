Élvezte a budapesti ISL-versenyt Sós Csaba, de a szakmai értékéről egyelőre nem tudott mit mondani. "Szórakoztatónak találtam, izgalmas volt, látványos, de a jelenlegi formájában csak egy kísérlet. Olyan volt, mint minden, amit az életben először próbálunk ki: nem a legjobb, és nem is végleges" – fogalmazott a hvg.hu-nak a medencés úszók szövetségi kapitánya. "A szándék is tetszik: teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az úszók is keressenek sok pénzt. Kapitányként azonban más szempontokat is figyelembe kell vennem. A tervek szerint több ilyen versenyt fognak rendezni egy évben, ezért figyelnem kell majd arra, hogy mikorra tűzzem ki a magyar bajnokságokat. Ha kialakul a sorozat teljes formája, arról is dönteni kell, hogy kiknek és milyen feltételekkel engedjük meg, hogy részt vegyen rajtuk. Hozzáteszem: az ott elért időeredmények nálam nem fognak számítani, amikor a világbajnoki vagy olimpiai csapatba válogatom a versenyzőket. Ami az ISL-nél zajlik, az egyelőre útkeresés, és mi is így kezeljük" – tette hozzá. Sós szerint edzésmódszertanilag, szakmailag "nincsenek túl nagy csodák" az ISL-formátumban, hiszen régóta tudott, hogy minél idősebb egy versenyző, annál inkább része a felkészülésének a versenyzés. És ha ez így van, nem árt, ha pénzt is keres vele. "Maga a módszer nem új, az amerikaiak régóta így csinálják, csak a széles közvélemény most szerez róla tudomást. Az benne az új, hogy Katka a szemünk előtt vágott bele abba, hogy az egyetem után, felnőttként főfoglalkozásként is versenyzett. Merész dolog volt ez, de jól számolt, mert látszik, hogy meg lehet belőle élni" – magyarázta Sós, aki szerint a FINA-nak reagálnia kell majd, mert az ISL indulásával egyértelműen kihívót kapott. "Nagyon ígéretes kezdeményezés, mert abba az irányba mutat, hogy a sportolók minél inkább részesüljenek abból a pénzből, ami a versenyeket rendező szervezethez befolyik" – mondta a szövetségi kapitány, megjegyezve: számos olyan sportág van, ahol már az efféle magánkezdeményezések uralják a terepet. Ilyen például a tenisz, ahol a szövetségi versenyek sokkal kisebb jelentőségűek, mint a nagy tornák, a Roland Garros vagy Wimbledon. "Az úszás térképét is átrajzolhatja az ISL" – jegyezte meg.