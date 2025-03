Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint a globális felmelegedés szempontjából 2024 volt az elmúlt 175 év legrosszabb éve.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint a globális felmelegedés szempontjából 2024 volt az elmúlt 175 év...","id":"20250320_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-15-celsius-fok-atlaghomerseklet-emelkedes-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7.jpg","index":0,"item":"19ba2579-9069-42fc-993e-6cc5277a20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-15-celsius-fok-atlaghomerseklet-emelkedes-2024","timestamp":"2025. március. 20. 20:03","title":"Átlépte a globális felmelegedés mértéke a 1,5 Celsius-fokos határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat a Microsoft is. Most egy e-mailt küldött ki, benne egy igen érdekes ponttal.","shortLead":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat...","id":"20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"e685ee46-6484-46be-8b23-d106bfbd5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","timestamp":"2025. március. 20. 19:03","title":"Dobja ki – üzeni a Microsoft mindenkinek, akinek még Windows 10-es számítógépe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1.jpg","index":0,"item":"eb688e69-11d0-4106-98fa-c3b10f42de19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. március. 21. 07:42","title":"A Porsche 911-nél is drágább a legfrissebb különleges Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 56 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez 6 százalékponttal magasabb a tavalyinál. A munkavállalók kétharmada azt tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált, noha 62 százalékuk úgy érzi, hogy tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei – derült ki a Trenkwalder friss kutatásából.","shortLead":"A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 56 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez 6...","id":"20250321_trenkwalder-fizetes-kereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685.jpg","index":0,"item":"1a574048-1145-4852-a202-937a633dad55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_trenkwalder-fizetes-kereset","timestamp":"2025. március. 21. 08:37","title":"A magyar munkavállalók többsége elégedetlen a bérével, háromból két ember gondolkodik munkahelyváltásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény szigorításáról – “mindig is aggasztott, hogy ilyesmik történhetnek, mint a Pride” – valamint az ukrajnai helyzetről – “ez a háború elveszett” – is beszélt a Kossuth Rádióban. ","shortLead":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény...","id":"20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"0b343d52-c2fe-434b-8a4a-bd0c1446bf70","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 07:37","title":"Orbán Viktor: \"Én is jobb szeretek olyan országban élni, ahol nem kell ilyen vészbeavatkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól teszik a csillagászok, hogy minél többet igyekeznek azonosítani a Földet esetleg veszélyeztető kozmikus szikladarabok közül.","shortLead":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól...","id":"20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1.jpg","index":0,"item":"c27e8861-ec9c-4218-8dbb-2fb77e6689ec","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","timestamp":"2025. március. 22. 15:00","title":"Mik ezek a zavaros vészjelzések a Föld közelébe merészkedő aszteroidákról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi, mind szellemi, mind érzelmi fejlődése szempontjából vissza nem fordítható, súlyos veszélyeztetettségi állapotba került. ","shortLead":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi...","id":"20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630.jpg","index":0,"item":"190da442-1a9f-4465-aede-a5dace122ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","timestamp":"2025. március. 20. 19:31","title":"Pelenka volt a kamaszon, ez lett gyanús – évekig kínozta örökbefogadott gyerekét egy finn házaspár Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De most egy kis csúszással jelent meg a rendelet, és csak jövő szombattól hatályos.","shortLead":"De most egy kis csúszással jelent meg a rendelet, és csak jövő szombattól hatályos.","id":"20250322_Az-arresstoprol-is-kotelezo-tajekoztato-tablakat-kitenni-a-boltoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305.jpg","index":0,"item":"d7df789e-7b3c-4fb6-8c2a-d1d1e677dcbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250322_Az-arresstoprol-is-kotelezo-tajekoztato-tablakat-kitenni-a-boltoban","timestamp":"2025. március. 22. 08:22","title":"Az árrésstopról is kötelező tájékoztató táblákat kitenni a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]