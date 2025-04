Lassan két évtizede már, hogy az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legnagyobb sztárja egy orosz hokis, aki játékával ámulatba ejt mindenkit. A kétezres évek közepén, amikor 19 évesen Moszkvából Washingtonba tette át a székhelyét, a szurkolók és a média már nagyon várta az érkezését. A közel 100 kilogrammos fenoménről készült felvételek, amelyeken a Dinamo felnőtt csapatában parádézott, elkápráztatták a szurkolókat és a szakembereket is.

A lendülete, a munkamorálja és a győztes hozzáállása, valamint a gyorsasága, a fizikai adottságai és a hihetetlen kapu előtti ösztönei szenzációsak voltak már akkor is. A 15 éves Ovecskint először egy svédországi U18-as Négy Nemzet Tornán láttam játszani. Abban a szezonban a szlovákiai U18-as világbajnokságon is jégre lépett. Én már ekkor tudtam, hogy a jövő nagy sztárját látjuk játszani

– mondta róla Göran Stubb, aki 1983 és 2023 között játékosmegfigyelő volt Európában.

Az NHL végső jelentése így írt róla a 2003-2004-es idényben Kiválóan korcsolyázik, remek gyorsulással és csúcssebességgel. Kiválóan kezeli a korongot, jól passzol, igazi játékmester, kiemelkedőek a gólszerzései képességei. Kiváló érzéke van a hokihoz, rendkívül jól lát a jégen. Kiváló koordináció. Kiemelkedő valamennyi képessége.



Nagy, erős, masszív felépítésű erőcsatár, kiváló hozzáállással. Szükség esetén üt és az ütést is elviseli, és nem bánja, ha fizikai hokit kell játszania. Támadó szellemű sztár, aki gondoskodik a védekezési feladatairól is.



Már az orosz bajnokságban is a Dinamo egyik meghatározó játékosa volt, akárcsak az utánpótlás válogatottakban. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy szupersztárrá váljon a jégen és azon kívül is. Édesanyja két olimpiai aranyérmet nyert kosárlabdában, édesapja korábbi labdarúgó.

Nem is csoda hát, hogy a Washington Capitals a draft első helyén választotta ki, bemutatkozása azonban váratott magára, ugyanis bérvita alakult ki a liga és a játékosok között, ami miatt a teljes 2004-2005-ös szezon elmaradt. Egy évvel később a szurkolók már kiéhezve várták kedvenc sportáguk visszatérését. A 2005-06-os NHL-szezon történelmi idény volt a szabálymódosításokkal és a fizetési sapka bevezetésével, illetve két újonc zseni érkezésével.

Álomvilágba csöppent

Alekszandr Ovecskin legnagyobb riválisa egy kanadai srác, Sid the Kid, azaz Sidney Crosby volt. A kontraszt erős volt kettejük között, de az Ovecskinből áradó gyermeki vidámság magával ragadta a szurkolókat. Sem játékosként, sem magánemberként nem olyan volt, mint a többi orosz, aki korábban megfordult a ligában. Ovecskin élete első meccsén két gólt szerzett, valamennyi találatát pedig látványos ünneplés követte. Azonban mindig csak egy cél lebegett a szeme előtt, a győzelem. Azt mondta, amíg hokizik, addig minden trófeát meg akar nyerni, amit csak tud.

Az amerikai életérzés eleinte furcsa volt a fiatal orosz számára. Első manhattani útja során magával rángatta szobatársát, Brian Willsie-t az egyik Dolce & Gabbana üzletbe, ahová úgy lépett be, mint kisgyerek a játékboltba. Kényelmetlenül érezte magát, amikor angolul kellett rendelnie az éttermekben, ezért az első szezonjában mindig volt nála egy szótár, amiben minden nap új szavakat karikázott be és lefordíttatta az edzőivel. A meccsek után fagyikelyheket rendelt a szállodai szobájába és közben meccsösszefoglalókat nézett a TV-ben. Anaheimben szerezte meg élete első mesterhármasát, hosszabbítás után 3–2-re győzött a Capitals, majd az újoncoknak szervezett bulin egy orosz népdal eléneklésével koronázta meg remek teljesítményét.

Három nap múlva a Coyotes ellen pedig olyan gólt lőtt, amit a Phoenix akkori edzője, egy bizonyos Wayne Gretzky sem hitt el. Nyolc perc volt hátra a harmadik harmadból, a Capitlas 5–1-re vezetett, amikor Ovecskin egy az egyben vezette rá a korongot Paul Marára. A védő tökéletes védekezést mutatott be, remekül kiterelte az orosz szélsőt, sőt, még fel is lökte, de ez is kevésnek bizonyult vele szemben, ugyanis még háton csúszva is valahogy a kapuba tudta kotorni a korongot. A szezont végül 52 találattal zárta, amivel harmadik lett a góllövőlistán, a kanadai táblázaton pedig hasonló eredménnyel végzett, 106 pontot gyűjtve. Mindkét listán megelőzte Crosbyt és övé lett a legjobb újoncnak járó Calder-trófea, illetve még a szezon első számú álomcsapatába is bekerült.

Térképre tette a jégkorongot Washingtonban

Túlzás lenne azt állítani, hogy ezekben az időkben az emberek megvesztek volna a jégkorongért Washingtonban. Ekkor még az sem volt elképzelhetetlen, hogy a Capitals meccsein üres széksorok előtt kelljen jégre lépnie a játékosoknak, így Ovecskin észrevétlenül sétálgathatott a Fehér Ház és a Capitolium épülete előtt, anélkül, hogy bárki is felismerte volna. A szezon előrehaladtával azonban egyre nagyobb lett a felhajtás a csapat körül, és ez azóta sem akar megszűnni.

Miután a Washington 2018-ban megnyerte a Stanley-kupát, Ovecskin és a Capitals népszerűsége elérte a csúcsot. A Café Milano előtt rajongók tízezrei várták a bajnok csapat érkezését, az emberek elárasztották az utcákat, a játékosokat a Stanley-kupával együtt emelték a magasba, az éttermekben és a kocsmákban pedig hektoliternyi sör fogyott. Washington az amerikai futball városa volt mindaddig, amíg Ovecskin meg nem érkezett.

A Washington Capitals játékosai ünneplik a 2018-as bajnoki címet Alex Brandon / POOL / AFP

A futball-láz persze nem hagyott alább így sem, a Commanders idén ráadásul remek szezont futott, az egyik meccsre pedig Ovecskin is kilátogatott. Mivel előre nem szólt oda telefonon, hogy ott lesz a mérkőzésen, ezért nem kapott saját parkolót a stadion közelében, és viszonylag távol tudott csak megállni az autójával. Hosszú út vezetett a bejáratáig, és nem meglepő módon elég sokan felismerték ez idő alatt, hiába húzott napszemüveget és sapkát. Mire a beléptető kapuhoz ért, jelentős rendőri kíséret alakult ki körülötte, amely nehezítette a szurkolók bejutását. Ahogy egyre nőtt a tömeg, a biztonsági személyzet egyik tagja sürgetően kérte, hogy engedjék be a hokisztárt, de akadt egy kis bibi: Ovecskin nem vett jegyet a meccsre. A dolgot végül annyival oldotta meg, hogy levette a szemüveget és a baseballsapkát, így már mindenki számára egyértelmű volt, hogy ki ő, és egy pillanat alatt beengedték.

Sör, vodka és Cheetos – az élsportolók testének alapkövei

Alekszandr Ovecskin szeptemberben már 40 éves lesz, mégis, a világ egyik legbrutálisabb bajnokságában két évtizede elnyűhetetlen. Az előző év végén szárkapocscsonttörést szenvedett, amelynek a gyógyulási ideje szerencsétlen esetben akár 12-16 hét is lehet, ő mindössze 16 meccset hagyott ki, sérüléséből pedig góllal tért vissza. Azt gondolhatnánk, hogy valami speciális étrendet követ és különösen nagy figyelmet fordít egészsége megőrzésére. Egy frászt!

Az interneten vírusként terjed róla egy kép, amelyen egy Subway szendvicset és egy zacskó Cheetost szorongat a kezében, miközben éppen az egyik mérkőzésre igyekszik. Korábbi csapattársa, Brooks Laich Instagram-képe alatt pedig, amelyen a volt jégkorongozó éppen azt osztotta meg, milyen leveket iszik ahhoz, hogy megőrizze egészségét és jó formáját, azt tanácsolta Ovecskin, hogy kéne bele egy kis sör és némi jóféle orosz vodka, hogy igazán hatásos legyen. Az NHL-ben eltöltött hosszú évei – közel 1500 mérkőzés – zavarba hozzák a játékostársait.

Ovechkin at 39: Subway, Hot Cheetos, and chasing greatness 🥪👑



Built different. pic.twitter.com/xPl35KgNMx — Gino Hard (@GinoHard_) March 24, 2025

„Ugyanazt csinálja most is, mint 15 évvel ezelőtt” – mondja washingtoni csapattársa, Nicklas Backström. Jevgenyij Malkin, akit honfitársa után második helyen draftoltak 2004-ben, pedig arról beszélt, értetlenül áll azelőtt, hogy Ovecskin azt eszik, amit csak akar és mégis ilyen magas szinten tud teljesíteni. „A teste elképesztő. Az emberek állandóan a súlyáról beszélnek, de őt nem érdekli, inkább videojátékozik egy kicsit”. Mondjanak bármit Ovecskin étkezési szokásairól, amikor a jégre lép, játékával minden elméletet megcáfol.

Vlagyimir Putyin jó barátja

A legtöbbeket azonban nem ez borítja ki Ovecskinnel kapcsolatban, hanem Vlagyimir Putyinhoz fűződő szoros viszonya. Ami Orbán Viktornak a foci, az az orosz elnöknek a jégkorong. Putyin az ukrajnai háború kirobbanása előtt rendszeresen szervezett magának barátságos mérkőzéseket, amelyek rendszerint egy célt szolgáltak: minél jobb színben tüntessék fel őt. Ez persze nem mindig jött össze, egy 2019-es meccsen ugyanis hiába lőtt nyolc gólt az orosz elnök, ezek a képsorok élénkebben élnek az emberek fejében:

A jégkorong mindenesetre összehozta Ovecskint és Putyint. Ovecskinnek megvan Putyin privát telefonszáma, az elnök pedig még nászajándékot is küldött neki, amikor a hokis 2016-ban megházasodott.

Alekszandr Ovecskin nagy befolyással bíró sportoló, akiért emberek milliói rajongnak az Egyesült Államokban is, Putyinnak tehát fontos volt a vele való jó viszony kialakítása. A hokist 2014-ben kezdte el felhasználni saját politikai céljaira az orosz elnök, miután hadserege először szállta meg Ukrajnát, annektálta a Krímet, és háborút provokált az ukrajnai Donbász régióban. A jégkorongozó később részt vett több másik orosz hírességgel együtt a Mentsük meg a gyerekeket a fasizmustól elnevezésű kampányban, amely azt az üzenetet közvetítette, hogy Ukrajna egy fasiszta nemzet, amely gyerekeket gyilkol.

Ovecskin a 2018-as kampányban is fontos szerepet vállalt, egy évvel korábban elindította a PutyinTeam nevű mozgalmat, mindezt annak ellenére, hogy még csak titkolni sem próbálta, hogy fogalma sincs a politikáról. Némi törést kettejük viszonyába a 2022 februárjában lehetett észlelni, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ovecskin ekkor nyilatkozott először és utoljára arról, hogy mit gondol az orosz invázióról:

„Ez egy nehéz helyzet. Nekem is van családom Oroszországban, valamint mindkét országban barátaim, úgyhogy ezek most ijesztő pillanatok. De nem tehetünk semmit, csak abban bízhatunk, hogy hamar véget ér ez az egész és minden rendben lesz. Csak annyit kérek, hogy ne legyen több háború. Nem számít, ki vesz benne részt, Oroszország, Ukrajna, vagy bárki más. Olyan világot kell teremtenünk, ahol béke van”.

Az igazán sokatmondó válasz azonban akkor hangzott el, amikor Putyinról kérdezték:

Ő az elnökünk. De én nem vagyok politikus, sportoló vagyok.

Furcsa volt ezt a mondato egy olyan ember szájából hallani, aki 2017-ben még Putyin mellett kampányolt, majd arra hivatkozva nem akart állást foglalni, hogy nem politikus, hanem sportoló. Sokan azt sejtették a sorok mögött, hogy Ovecskin kihátrált Putyin mögül, csak azért nem mondta ezt ki nyíltan, mert féltette a családját. Az mindenesetre beszédes, hogy az 1,6 millió követővel rendelkező Instagram-oldalán még mindig Vlagyimir Putyinnal közösen szerepel a profilképén.

Az eset után Wayne Gretzky és a legendás kapus, Dominik Hasek is véleményt formált. Előbbi azt követelte, hogy az oroszokat minden nemzetközi jégkorongtornáról zárják ki, ami meg is történt, utóbbi az NHL-ben sem akarta őket látni, Ovecskint pedig hazugnak és gyáva szarnak nevezte. Az NHL-ből végül nem tiltották ki az orosz hokisokat, sőt, Putyin és Trump legutóbbi telefonos szeánsza után még az is elképzelhető, hogy az amerikai és az orosz válogatott a közeljövőben megmérkőzik egymással, Putyin elképzelése szerint ráadásul mindkét országban rendezhetnének mérkőzéseket.

Mindenesetre Gretzky megenyhülni látszott Ovecskinnel kapcsolatban, nemrégiben ugyanis azt nyilatkozta, elkerülhetetlen, hogy az orosz megdöntse a rekordját, de amikor ez megtörténik, ott szeretne ülni a lelátón, hogy élőben láthassa a történelmi pillanatot. Hát tessék, most itt van! 1487 meccs kellett hozzá, de Alekszandr Ovecskin átadta a múltnak Wayne Gretzky megdönthetetlennek hitt gólrekordját. A New York Islanders ellen 4–1-re elveszített meccsen megszerezte pályafutása 895. gólját az alapszakaszban, ezzel halhatatlanná vált.