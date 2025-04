Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","shortLead":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","id":"20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb.jpg","index":0,"item":"137779d1-bf9e-4182-b649-680e4f720c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","timestamp":"2025. április. 12. 18:57","title":"Videón a vakmerő mutatvány: előzés közben zárta vissza egy másik autó tanksapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","shortLead":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","id":"20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab.jpg","index":0,"item":"657a800a-bf10-44b9-b8e4-4edfd0474225","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 21:23","title":"Milák azon a távon maradt alul Kós Huberttel szemben, amelyiken olimpiai bajnok lett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","id":"20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2.jpg","index":0,"item":"65d40417-d740-4ee2-a99c-32318e3ca623","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:37","title":"Hatalmas lángokkal égett a hulladék Rákosrendezőn, fotókon a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","shortLead":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","id":"20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2.jpg","index":0,"item":"e4e6c84f-0e49-403d-b495-adf8ae4717ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","timestamp":"2025. április. 14. 12:03","title":"Kibertámadás érte az IKEA rendszereit több országban, 8 milliárd forintos a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cd9d0b-4ce3-4222-930a-6a7ff35c5581","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Révész Attila az első félidőben le is cserélte a focistát, aki szerinte lehúzta a többieket. ","shortLead":"Révész Attila az első félidőben le is cserélte a focistát, aki szerinte lehúzta a többieket. ","id":"20250414_kisvarda-revesz-attila-raul-stefan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13cd9d0b-4ce3-4222-930a-6a7ff35c5581.jpg","index":0,"item":"97c39295-e5e1-45b5-bb97-bdc9a7edbd6e","keywords":null,"link":"/sport/20250414_kisvarda-revesz-attila-raul-stefan","timestamp":"2025. április. 14. 11:52","title":"Nyertes meccs után kritizálta nagyapját gyászoló játékosát a Kisvárda vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most január-februárban, mint egy évvel korábban. A tényleges januári áremelést nagyrészt az őszi akciók vége és új csomagok bevezetése okozta. Ha változik a csomagkínálat, akkor a KSH a minőségváltozást is figyelembe veszi.","shortLead":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most...","id":"20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4.jpg","index":0,"item":"1bc1a4a1-0854-483e-9564-e503059b8276","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","timestamp":"2025. április. 12. 14:30","title":"Illúzió az év eleji telekom-áremelés, ami miatt Nagy Márton háborút hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c61e30-8f6f-4946-969f-df990b00d88c","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"Mateusz Piskorskit még a PiS-kormány idején vette őrizetbe a lengyel Belbiztonsági Ügynökség, mert azzal vádolták, hogy az oroszoknak és a kínaiaknak is kémkedik.","shortLead":"Mateusz Piskorskit még a PiS-kormány idején vette őrizetbe a lengyel Belbiztonsági Ügynökség, mert azzal vádolták...","id":"20250413_oroszbarat-lengyel-szelsojobboldali-piskorski-magyar-hirlap-karpatalja-kmksz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c61e30-8f6f-4946-969f-df990b00d88c.jpg","index":0,"item":"01d70a18-6097-4a3d-a3ee-dd2562204101","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_oroszbarat-lengyel-szelsojobboldali-piskorski-magyar-hirlap-karpatalja-kmksz","timestamp":"2025. április. 13. 13:05","title":"A kárpátaljai magyarok elleni támadás elkövetőihez köthető lengyel szélsőjobboldali elemzőt idéz hosszasan a Magyar Hírlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán megosztónak. De számít-e a szakpolitika és a morál, vagy csak a kormányváltás a fontos? Lesz-e többkulcsos adó, ha kormányra kerül a Tisza? És melyik kérdés eredménye lepte meg leginkább Magyar Pétert? Erre voltunk kíváncsiak a vasárnapi rendezvényen.","shortLead":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán...","id":"20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083.jpg","index":0,"item":"4941290d-a13e-47ab-9478-2e50d90eae3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 10:30","title":"Nem is a kérdés a fontos, hanem hogy bukjon ez a rendszer – videóriport a Tisza eredményvárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]