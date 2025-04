Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni tud annyit belőle, mint reméli. ","shortLead":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni...","id":"20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"117013f6-a721-4c33-95dd-ba3ef5a51006","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","timestamp":"2025. április. 13. 22:21","title":"Török Gábor szerint csak azért nyomja a Fidesz ilyen erővel a Kollár-ügyet, mert nincs jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében szereplő fekete táskába azokat a titkokat gyömöszölték, amelyekről szigorúan tilos beszélni: a magánéleti fekete lyuk által elnyelt információkat.","shortLead":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében...","id":"20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf.jpg","index":0,"item":"8b040be7-e263-4574-ae4f-ba6b9f7187fa","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Különbözőségével illeszkedik Steven Soderbergh életművébe új filmje, a Fekete táska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de pénzszerzésről is szólt. A republikánusok közül is egyre többen kérdezik: meddig lehet még büntetlenül összemosni az állami és magánérdeket, és vajon hol húzódik az amerikai demokrácia tűréshatára?","shortLead":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de...","id":"20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"1331011d-5ff9-4252-b754-f32ca87a30a4","keywords":null,"link":"/360/20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","timestamp":"2025. április. 13. 14:30","title":"Donald Trump, az USA nevű cég CEO-ja aranybányának nézi az elnöki hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben tud a macska támogatni minket, amiben más állat nem? Mi a szabadságához ragaszkodó négylábú nevelésének trükkje? És milyen tükröt tart nekünk ez az egykor önmagát háziasító, titokzatos lény? Ezekről is kérdeztük a minap megjelent, egyedülálló macskás terápiás könyv szerzőjét, Bánszky Noémi állatasszisztált terapeutát.","shortLead":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben...","id":"20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11.jpg","index":0,"item":"4df1cbd5-7bbc-4abe-9505-7b478923d3c2","keywords":null,"link":"/360/20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","timestamp":"2025. április. 12. 19:30","title":"Mondd meg macska, lehet engem szeretni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként egy olyan dalt posztolt, amiben több politikust hazaárulónak, poloskának, szemét bandának neveznek. A KSH gyorsan közölte: már csak a volt a szóvivőjük Ozsváth.","shortLead":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként...","id":"20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"7c55132b-a15a-4c38-9d34-0ecd27c20a74","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","timestamp":"2025. április. 13. 14:22","title":"A KSH – közben már csak volt – szóvivője is beszállt a Fidesz mellé üzengetni Magyarnak: Peti, most legyen nagy pofád!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 13. 13:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok szerint alkalmatlan volt a repülésre. ","shortLead":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok...","id":"20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985.jpg","index":0,"item":"136f5177-938b-4f5b-81ea-3a25123faa7d","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A hat emberéletet követelő helikopter-baleset után beszünteti működését az üzemeltető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes polgármester, Holovits Huba, illetve Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület volt elnöke. Ceglédi Zoltán feltárta a fordulatot történetet, és tódulni kezdtek a balatoni emlékek, kiderült például, hogyan lehet egy gumicsónakkal fityiszt mutatni a hatalomnak és miért baj, ha a hajón nincs fék vagy ha ügyvéddel veszel részt egy szexkalandban.","shortLead":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes...","id":"20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df.jpg","index":0,"item":"a722ce51-52eb-4c0d-a134-b498916482e7","keywords":null,"link":"/360/20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","timestamp":"2025. április. 12. 17:30","title":"Duma Aktuál: Balatonföldvártól Borkai Zsolt jachtozásáig vezettek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]