[{"available":true,"c_guid":"1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"324 milliárd forintra csökkent a nyereség tavaly.","shortLead":"324 milliárd forintra csökkent a nyereség tavaly.","id":"20250430_mvm-csoport-nyereseg-energia-paks-atomeromu-rezsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70.jpg","index":0,"item":"40f4a9c6-3005-4664-a43f-03c36c28f3dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_mvm-csoport-nyereseg-energia-paks-atomeromu-rezsi","timestamp":"2025. április. 30. 16:02","title":"Csökkent az MVM Csoport nyeresége, de így is elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint ez több, mint az oroszok rendelkezésére bocsátott kontingens harmada.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint ez több, mint az oroszok rendelkezésére bocsátott kontingens harmada.","id":"20250430_del-korea-hirszerzes-vesztesegek-eszak-korea-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"d7038aa5-dfa1-4919-a8d6-a95b6ebfb2b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_del-korea-hirszerzes-vesztesegek-eszak-korea-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 30. 12:00","title":"Dél-koreai hírszerzés: Nagyjából 4700 észak-koreai katona vesztette életét, vagy sebesült meg az ukrajnai háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fintech cég célja, hogy megrengesse a hagyományos távközlési piacot, és javítsa az ügyfélélményt.","shortLead":"A fintech cég célja, hogy megrengesse a hagyományos távközlési piacot, és javítsa az ügyfélélményt.","id":"20250430_revolut-mobilszolgaltatas-nemet-brit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"40797193-744a-489a-8a2e-cdc3549b320a","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_revolut-mobilszolgaltatas-nemet-brit","timestamp":"2025. április. 30. 12:29","title":"Mobilszolgáltatóként lép piacra a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce8353-9547-4680-bbfa-92fc63188162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dancsó Péter a tavalyi kiesés után ismét bekerült a gyűjtésbe. 