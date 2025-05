Oscar Piastri, a McLaren versenyzője nyerte meg a Formula–1-es Miami Nagydíjat. Az ausztrálnak ez sorozatban a harmadik győzelme, amellyel növelte az előnyét a világbajnoki pontverseny élén. Mögötte csapattársa, a brit Lando Norris ért célba másodikként, így a McLaren kettős sikert ünnepelhetett. A dobogó alsó fokára George Russell, a Mercedes brit versenyzője állhatott fel, míg a négyszeres vb-győztes, címvédő Max Verstappen negyedik lett a Red Bull-lal.

A rajt után a második helyről induló Norris megtámadta az első kanyart kissé elfékező Verstappent, kettejük csatájából a McLaren versenyzője jött ki rosszabbul, visszacsúszott a hatodik pozícióig. Verstappen mögé Andrea Kimi Antonelli sorolt be másodiknak, Piastri pedig harmadiknak, de kisvártatva utóbbi meg tudta előzni a Mercedes fiatal olasz pilótáját.

A frenetic first few corners in Miami 😱



The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Közben Norris is megkezdte a felzárkózást és a nyolcadik körben már negyedik volt, egy körrel később pedig egy sima előzéssel feljött harmadiknak.

Piastri a 10. körtől folyamatosan támadta Verstappent a vezetésért, s végül a 14. kör elején sikerült – a címvédő kisebb hibáját is kihasználva – átvennie az éllovas pozíciót. Közben Norris is utolérte az élen csatázó duót, majd neki is lehetősége adódott támadni Verstappent. Először a 17. körben sikerült neki az előzés, de visszaadta a pozíciót holland riválisának, mert a manőver közben elhagyta a pályát. Két körrel később aztán már simán lehagyta az ellenfelét, és feljött másodiknak.

Verstappen a 26. kör végén hajtott a boxba kerékcserére, az első két helyen száguldó McLaren-versenyautók pedig – virtuális biztonsági autós szakasz alatt – a 29. kör befejeztével kaptak friss abroncsokat. Velük együtt állt ki új gumikért Russell, aki ennek a húzásnak is köszönhetően Verstappen elé tért vissza a pályára. Huszonöt körrel a leintés előtt így Piastri, Norris, Russell volt az első három sorrendje, Verstappen pedig több mint 2,5 másodpercre volt utóbbi versenyzőtől.

A hajrában a McLaren kettős sikerét, illetve Piastri győzelmét sem veszélyeztette semmi, Russellnek pedig sikerült megőriznie a harmadik helyet Verstappennel szemben, akinek nem volt esélye megtámadni brit riválisát.

Oscar Piastri takes win number FOUR of 2025 🏆



It's an impressive McLaren 1-2 with Lando Norris in P2 👏#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/plbdn8yXtk — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

A világbajnoki idény két hét múlva folytatódik Imolában, az Emilia Romagna Nagydíjjal.