[{"available":true,"c_guid":"51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","shortLead":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","id":"20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd.jpg","index":0,"item":"678135dd-68bf-4a4d-9611-7aa55c416958","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","timestamp":"2025. május. 06. 20:20","title":"Fél méterrel a föld felett: bemutatkozott a brutális Brabus XL800","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","id":"20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e.jpg","index":0,"item":"8ba12968-98e0-454b-8ace-c24a7684b211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","timestamp":"2025. május. 07. 18:03","title":"Milyen színű lesz az első bolygó, ahol Földön kívüli életet találhat az emberiség? Úgy tűnik, lila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","shortLead":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","id":"20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac.jpg","index":0,"item":"ad50dfb6-2211-4718-b0bc-9b6e09d69fae","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","timestamp":"2025. május. 06. 06:28","title":"Idén hatezerrel kevesebben felvételiztek középiskolába, a legtöbben gimnáziumban folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orhan Demircit úgy utasították ki Magyarországról, hogy korábban minden papírja rendben volt. Harminc év után viszont már úgy találta az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy a nyugdíjas férfi veszélyezteti a nemzetbiztonságot. ","shortLead":"Orhan Demircit úgy utasították ki Magyarországról, hogy korábban minden papírja rendben volt. Harminc év után viszont...","id":"20250507_alkotmanyvedelmi-hivatal-deportalas-per-strasbourg-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7.jpg","index":0,"item":"b4246407-319a-4385-975b-e0cfddabcf72","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_alkotmanyvedelmi-hivatal-deportalas-per-strasbourg-birosag","timestamp":"2025. május. 07. 13:59","title":"Harminc évig itt élt a török férfi, a hatóságok kiutasították, most pert nyert a magyar állam ellen Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","shortLead":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192.jpg","index":0,"item":"e4a1c171-28fc-4bfa-a759-382c6dca3d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:11","title":"A Túró Rudi, a téglalap kerülete és függvények is előkerültek a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen.","shortLead":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő...","id":"20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"9fa3cef5-2a4b-4936-9bca-7c5e9a682241","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. május. 06. 12:00","title":"Hadházy: A rendőrség tudomásul vette a keddi tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket, akik Ferenc után vissza akarnak térni a hagyományos szabályokhoz, illetve doktrínához. ","shortLead":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket...","id":"20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"666027ff-c8e7-4e92-9643-977436241968","keywords":null,"link":"/360/20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","timestamp":"2025. május. 06. 07:11","title":"A konzervatívok favoritjaként mutatja be Erdő Pétert a New York Times a pápaválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]