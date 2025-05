Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9","c_author":"Kovács Bálint, Köves Gábor, Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki azokra az amerikai filmekre, amelyeket külföldön forgatnak – például Magyarországon, ahová évente több százmilliárd forintot hoznak az ilyen produkciók. Az adószakértő szerint a rendelkezés tönkretenné az iparágat, a hazai filmes produkciók egyelőre nem félnek, szakmai források szerint az is kérdéses, megvalósítható-e Trump elképzelése.","shortLead":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki...","id":"20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9.jpg","index":0,"item":"90289651-10f0-4c9b-a4b2-f62754028e63","keywords":null,"link":"/360/20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","timestamp":"2025. május. 06. 06:30","title":"„Ott a kés a filmipar torkán” – mit kockáztat Magyarország Trump filmes büntetővámjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","shortLead":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","id":"20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72.jpg","index":0,"item":"8b88aef9-e86e-48ae-b1c6-913de0d91737","keywords":null,"link":"/zhvg/20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","timestamp":"2025. május. 07. 10:09","title":"Először videózták le, hogyan petézik a nyakán egy ragadozó csiga, amit a kihalástól próbálnak megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Van még esélye egy demokratikus Romániának? Amerika még nem fordult át tekintélyuralomba, de hanyatlik a liberális demokrácia. A raktárakban és a szállításban dolgozó munkások lesznek a Trump-féle sokkterápia első áldozatai. A sajtószabadság múlik azon, fennmarad-e a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Van még esélye egy demokratikus Romániának? Amerika még nem fordult át tekintélyuralomba, de hanyatlik a liberális...","id":"20250506_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"bf3c0b99-ab20-4ff4-8049-4229dfb7aebb","keywords":null,"link":"/360/20250506_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 06. 10:30","title":"„Forrongás érezhető Budapest utcáin” – helyszíni riport a Die Weltben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6b21a-9c83-4922-aa59-22d706ec92a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok gazdája kórházba került, annak férje pedig nem volt hajlandó gondoskodni róluk, így azok a környező földeken próbáltak élelmet keresni, megkárosítva az ottani gazdákat. ","shortLead":"Az állatok gazdája kórházba került, annak férje pedig nem volt hajlandó gondoskodni róluk, így azok a környező földeken...","id":"20250505_szarvasmarha-allatkinzas-tanya-onkormanyzat-allattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d6b21a-9c83-4922-aa59-22d706ec92a0.jpg","index":0,"item":"35ad7ea0-6ac5-44d8-b632-190a6280c8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szarvasmarha-allatkinzas-tanya-onkormanyzat-allattartas","timestamp":"2025. május. 05. 20:06","title":"Sorsukra hagyott és éhen pusztult szarvasmarhák tetemei hevernek egy székkutasi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad az eddigi cégstruktúra.","shortLead":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad...","id":"20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"4a7d83de-5580-4752-a86e-61fdd8de044e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","timestamp":"2025. május. 06. 12:03","title":"Visszavonulót fújt az OpenAI, egyelőre marad nonprofit a ChatGPT fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük ahhoz, hogy eldöntsük, melyik volt a legjobb.","shortLead":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük...","id":"20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894.jpg","index":0,"item":"2b70b34a-8c8f-4a0f-93ca-6518bf8c0fc6","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:03","title":"Láttunk már ennél izgalmasabb csatát valaha a Bajnokok Ligájában? – Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c19cc4-2774-40cf-9182-b85560368348","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a hétfői Met-gálán egy pazar ruhakölteményben és gömbölyödő hassal jelent meg. ","shortLead":"Az énekesnő a hétfői Met-gálán egy pazar ruhakölteményben és gömbölyödő hassal jelent meg. ","id":"20250506_Rihanna-harmadik-gyerek-terhes-Met-gala-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c19cc4-2774-40cf-9182-b85560368348.jpg","index":0,"item":"46be4ec8-2683-431f-98df-4f1f82ee8450","keywords":null,"link":"/elet/20250506_Rihanna-harmadik-gyerek-terhes-Met-gala-foto","timestamp":"2025. május. 06. 08:27","title":"Harmadik gyerekét várja Rihanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65119df-fa35-4b2b-9bf4-2ddae8aa1d90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pekinget fontos kapcsolatok fűzik Pakisztánhoz, ahogy India is fontos partnere, amellyel a közelmúltban kezdett javulni a viszony. Pekingnek nem tenne jót egy háború a szomszédban, a kínai külügy így önmérsékletre és deeszkalációra szólított fel.","shortLead":"Pekinget fontos kapcsolatok fűzik Pakisztánhoz, ahogy India is fontos partnere, amellyel a közelmúltban kezdett javulni...","id":"20250507_kina-figyelmeztetes-india-pakisztan-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f65119df-fa35-4b2b-9bf4-2ddae8aa1d90.jpg","index":0,"item":"ef3f2495-ed87-4f27-bafb-1848f3833679","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_kina-figyelmeztetes-india-pakisztan-konfliktus","timestamp":"2025. május. 07. 11:45","title":"Kína nyugalomra intette az egymásnak feszülő Indiát és Pakisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]