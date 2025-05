Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5dbd4cc-4ba2-45b3-b3bf-b76442db0a25","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Magyar Péterék valahogy megszerezték az email-címét, most nem győzi törölni a leveleiket, hiszen se a korábbi, se a mostani kormányzattal nem állt szóba. Miért épp vele állna? Balogh Rodrigó húsz éve készít színházi előadásokat a cigányság témáiban, roma társulatot vezet és cigány színházi fesztivált szervez. Interjú.","shortLead":"Magyar Péterék valahogy megszerezték az email-címét, most nem győzi törölni a leveleiket, hiszen se a korábbi, se...","id":"20250510_balogh-rodrigo-interju-cigany-szinhaz-roma-tarsulat-fuggetlen-szinhaz-roma-hosok-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5dbd4cc-4ba2-45b3-b3bf-b76442db0a25.jpg","index":0,"item":"e0c518b4-a809-4834-9cda-ef6a512084b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_balogh-rodrigo-interju-cigany-szinhaz-roma-tarsulat-fuggetlen-szinhaz-roma-hosok-fesztival","timestamp":"2025. május. 10. 14:00","title":"Balogh Rodrigó: Addig jó, amíg nincs közünk ezekhez a srácokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8147b09-85f4-4695-ad8f-7f973aa62bc5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem állnak meg félúton, finomítanak a takarítási technológián.","shortLead":"Nem állnak meg félúton, finomítanak a takarítási technológián.","id":"20250509_hegyi-zsolt-vonat-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8147b09-85f4-4695-ad8f-7f973aa62bc5.jpg","index":0,"item":"fd64783e-4bd9-43c0-9162-ab40a5a7ae0e","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_hegyi-zsolt-vonat-takaritas","timestamp":"2025. május. 09. 17:46","title":"A MÁV vezére bejelentette: az utasoknak tetszik, hogy tisztábbak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39972316-5731-46a1-b567-79b50a8ef77e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás hangjait a szomszédos államban lévő városban is észlelték a helyiek. ","shortLead":"A támadás hangjait a szomszédos államban lévő városban is észlelték a helyiek. ","id":"20250509_india-pakisztan-konfliktus-kasmir-atomhaboru-repuloter-robbantas-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39972316-5731-46a1-b567-79b50a8ef77e.jpg","index":0,"item":"bc19d351-1961-4f31-9433-8dd7953f72e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_india-pakisztan-konfliktus-kasmir-atomhaboru-repuloter-robbantas-drontamadas","timestamp":"2025. május. 09. 21:42","title":"Tíz robbanást lehetett hallani Kasmír India által ellenőrzött részén a nemzetközi repülőtér közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5f42b9-9816-40b8-b4c0-40e367d59ae0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben nem sérült meg senki, a pilóta nem tudta megmagyarázni a hibát. ","shortLead":"A balesetben nem sérült meg senki, a pilóta nem tudta megmagyarázni a hibát. ","id":"20250509_pilota-kifutopalya-kigyulladt-Vancouver-british-airways-baleset-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b5f42b9-9816-40b8-b4c0-40e367d59ae0.jpg","index":0,"item":"f47bd76b-85cd-40ab-86d4-4f6731550a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_pilota-kifutopalya-kigyulladt-Vancouver-british-airways-baleset-repulogep","timestamp":"2025. május. 09. 20:50","title":"Egy pilóta összecseréltre a kezeit a kifutópályán, emiatt kigyulladt egy Vancouverbe tartó brit repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9529b5-3a4c-4ad4-8e93-e4a3741fd069","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Fehér bőrkárpit és szénszál minden mennyiségben. ","shortLead":"Fehér bőrkárpit és szénszál minden mennyiségben. ","id":"20250509_Csak-harom-keszul-ebbol-a-755-loeros-Ferrari-kulonlegessegbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9529b5-3a4c-4ad4-8e93-e4a3741fd069.jpg","index":0,"item":"c9317bf5-3259-4d83-a2c2-55d08a77ca3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Csak-harom-keszul-ebbol-a-755-loeros-Ferrari-kulonlegessegbol","timestamp":"2025. május. 09. 20:20","title":"Csak három készül ebből a 755 lóerős Ferrari-különlegességből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e4524c-e2f7-4ee9-b55c-0480fa79e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Ráhel egy áprilisban kötött adásvételi szerződés szerint kb. 320 millió forintért venne meg 120 hektárnyi földet Somogy megyében. A Telex által ismertetett hirdetmény szerint a 120 hektáron főleg szántó található, de akad erdő és legelő is a területen.","shortLead":"Orbán Ráhel egy áprilisban kötött adásvételi szerződés szerint kb. 320 millió forintért venne meg 120 hektárnyi földet...","id":"20250510_Ujabb-foldeket-venne-Orban-Rahel-Somogyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82e4524c-e2f7-4ee9-b55c-0480fa79e6bf.jpg","index":0,"item":"d0d73da0-e664-40df-b057-b912626c2311","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Ujabb-foldeket-venne-Orban-Rahel-Somogyban","timestamp":"2025. május. 10. 17:11","title":"Újabb földeket venne Orbán Ráhel Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario Kartozni is tud a gyerekeivel az eszköznek köszönhetően.","shortLead":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario...","id":"20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f.jpg","index":0,"item":"c2d79a0f-55a9-4f3b-8f26-74a65bfa521b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","timestamp":"2025. május. 11. 10:03","title":"Szó szerint a gondolataival csinált videót a férfi, aki harmadikként kapta meg a Neuralink agyi chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","shortLead":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","id":"20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a.jpg","index":0,"item":"67adb948-a468-4f65-85d1-8baf41f49ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","timestamp":"2025. május. 10. 14:50","title":"Barabás Richárd vitára hívta Soproni Tamást, miután vallásgyalázónak nevezte a Párbeszéd plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]