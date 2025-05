Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami indokolná az árrésstop kiterjesztését a drogériai termékekre.","shortLead":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami...","id":"20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe.jpg","index":0,"item":"26ac561f-ee79-4fee-a842-0f2be27c1ee6","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","timestamp":"2025. május. 11. 10:12","title":"OKSZ: az árrésstop miatt senki nem fog heti egy tubus fogkrém helyett kettőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet az amerikai Yale Egyetem kutatói tettek közzé Brian Scholl pszichológus vezetésével.","shortLead":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet...","id":"20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab.jpg","index":0,"item":"44a7b897-1b68-4190-9279-2e384557f313","keywords":null,"link":"/360/20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","timestamp":"2025. május. 11. 16:10","title":"Váratlan mértékben befolyásolja a videós értekezleteket, hogy kinek milyen a mikrofonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később egyedi igények alapján apránként felépíthető. Szakember nem szükséges, csak egy kis tervezés. Teszten a Meross kütyüi.","shortLead":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később...","id":"20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa.jpg","index":0,"item":"3c344fa8-cd6b-4bf1-8fe7-628b5bb274e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 11. 20:03","title":"20 ezer forinttal van értelme beszállni a lakásokosításba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","shortLead":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","id":"20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"a3a15e6a-2ea6-4e5a-b002-ccf2fe12e3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 10. 09:25","title":"Magyar Péter mellett hat másik személlyel szemben nyomoz az MNB bennfentes kereskedelem gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","shortLead":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","id":"20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1.jpg","index":0,"item":"48069f6a-dbe0-4dc3-a7f7-31b2433d658c","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","timestamp":"2025. május. 11. 09:48","title":"Műanyag fólia lehet a dubajicsoki-jégkrémben, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és az izraeli túszok szabadon bocsátását szorgalmazta.","shortLead":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és...","id":"20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9.jpg","index":0,"item":"de734f51-eae7-41b5-98eb-ff762c344729","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","timestamp":"2025. május. 11. 14:46","title":"Leó pápa első vasárnapi miséjén: soha többé háborút!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","shortLead":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","id":"20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad.jpg","index":0,"item":"c0c6b280-e875-4702-85ac-a5d639750fea","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","timestamp":"2025. május. 11. 18:27","title":"Emlékszik még a világ legnagyobb kamustartupjára? A börtönben ülő alapító társa most ugyanolyan céget gründol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]