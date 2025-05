Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario Kartozni is tud a gyerekeivel az eszköznek köszönhetően.","shortLead":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario...","id":"20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f.jpg","index":0,"item":"c2d79a0f-55a9-4f3b-8f26-74a65bfa521b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","timestamp":"2025. május. 11. 10:03","title":"Szó szerint a gondolataival csinált videót a férfi, aki harmadikként kapta meg a Neuralink agyi chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","shortLead":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","id":"20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47.jpg","index":0,"item":"f6ce1ba2-56f1-4fcd-8b08-8b7c065c198b","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","timestamp":"2025. május. 11. 13:26","title":"A magyarok jelentős része eladósodott a napi kiadások fedezése miatt, óriási hitelkártya-tartozást görgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel feltétel nélküli tárgyalásokat javasolt Kijevnek.","shortLead":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel...","id":"20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd.jpg","index":0,"item":"60c22f7a-91db-492d-9328-4e17b7e3a8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 19:27","title":"Trump: tessék tárgyalni! Zelenszkij: rendben, de van egy feltételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Abdullah Öcalan szabadságáért cserébe Recep Tayyip Erdogan kiegyezhet a több évtizede fegyveres harcot folytató kurdokkal.","shortLead":"Abdullah Öcalan szabadságáért cserébe Recep Tayyip Erdogan kiegyezhet a több évtizede fegyveres harcot folytató...","id":"20250512_feloszlik-a-kurdisztani-munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1.jpg","index":0,"item":"2b88565e-ca27-4a3b-b411-c1e13468fcca","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_feloszlik-a-kurdisztani-munkaspart","timestamp":"2025. május. 12. 10:27","title":"A Kurdisztáni Munkáspárt bejelentette a feloszlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel, felvételivel járó stressztől. Mi nyomasztja ilyenkor a diákokat? Miért fontos a mentalizáció, illetve B és C terv készítése? Milyen viselkedés esetén érdemes szakembert felkeresni? És mi a teendő, ha a megmérettetés reggelén a gyerek bepánikol és nem akar elmenni vizsgázni?","shortLead":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel...","id":"20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66.jpg","index":0,"item":"4265828e-479e-4bad-a5a7-5f5aa7807094","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","timestamp":"2025. május. 11. 18:31","title":"Vizsgázik a gyerek – Hogyan támogassuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d9889-094a-4c8a-a5f9-7dd23a22b732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Meg is mutatjuk mind az ötöt.","shortLead":"Meg is mutatjuk mind az ötöt.","id":"20250510_otos-lotto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d1d9889-094a-4c8a-a5f9-7dd23a22b732.jpg","index":0,"item":"42b1c99d-396c-4fa3-a696-6fb6c27bdea3","keywords":null,"link":"/elet/20250510_otos-lotto","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"Ilyen még nem volt ezen a héten: kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","shortLead":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","id":"20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2.jpg","index":0,"item":"56d355ad-1b0e-4d8f-83b0-d2bb483c41d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","timestamp":"2025. május. 12. 14:15","title":"Újabb kínai autómárka jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden tagállam teljesen leválna az orosz energiahordozókról. Pontosan miről szól az unió javaslata? Milyen helyzetben éri Magyarországot? És tényleg feladat nélkül maradhat Németh Szilárd rezsibiztos?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden...","id":"20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"26068192-df8a-40ed-aabb-42c03140dcc1","keywords":null,"link":"/360/20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","timestamp":"2025. május. 12. 12:00","title":"Tényleg annyi a rezsicsökkentésnek, ha végleg szakítunk az orosz energiával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]